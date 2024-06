Remont Drogi Jubileuszowej, system doprowadzania wody i odprowadzania ścieków - takie inwestycje mają zostać zrealizowane na Śnieżce, najwyższym szczycie Karkonoszy i Sudetów. Wszystko będzie gotowe za około 4 lata.

Śnieżka w Karkonoszach / shutterstock / Shutterstock



W lipcu rozpoczną się prace projektowe związane z nowymi inwestycjami na szczycie Śnieżki. Chodzi o system doprowadzania wody, odprowadzania ścieków i remont Drogi Jubileuszowej. Deklarację dot. inwestycji podpisali przedstawiciele Karkonoskiego Parku Narodowego z Polski i Czech, IMGW, Karpacza i schroniska Dom Śląski. Jak powiedział Przemysław Tołoknow, zastępca dyrektora Karkonoskiego Parku Narodowego, każda z instytucji ma inne oczekiwania.



My oczekujemy od tych działań, które tutaj inicjujemy, rozwiązania problemu gospodarki wodno-ściekowej. Nie tylko w samym schronisku na Śnieżce, ale także chcielibyśmy, żeby podłączony był Dom Śląski, górna stacja wyciągu na Kopie. Tak, aby te pozostałości po osobach odwiedzających park sprowadzić do Karpacza i tam w normalnych technologiach oczyścić to i przywrócić do środowiska - opisuje Tołoknow.

Dzięki inwestycji poprawi się m.in. komfort turystystyki górskiej. Koncepcja zakłada budowę toalet, systemu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Planowany jest również remont Drogi Jubileuszowej prowadzącej na Śnieżkę. Zmiany czekają też charakterystyczne Wysokogórskie Obserwatorium Meteorologiczne w kształcie spodków, siedzibę obserwatorium Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.



Instytut potrzebuje wyremontować obiekt, przeprowadzić termomodernizację, zabezpieczyć na wiele lat jego funkcjonowanie. Czyli przede wszystkim doprowadzić instalacje sanitarne, energetyczne obiektu - podkreślił Tołoknow.

Jak przekazali przedstawiciele Karkonowskiego Parku Narodowego prace projektowe mają się rozpocząć w lipcu. Według planów, całość powinna zostać zrealizowana w ciągu 3-4 lat.