Ulewne deszcze, silny wiatr i grad mogą wystąpić w piątek na Dolnym Śląsku. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie trzeciego, najwyższego stopnia, dla niemal całego województwa.

Zdjęcie ilustracyjne / Arkadiusz Ziolek / East News

IMGW wydał ostrzeżenie trzeciego, najwyższego stopnia przed burzami dla Dolnego Śląska. Po godz. 16.00 zapowiadane są też deszcze i silny wiatr. Miejscami może wystąpić grad.



Ostrzeżenie obowiązuje od dziś (20 czerwca) od godz. 16.00, do godz. 8.00 w sobotę (21 czerwca) na terenie niemal całego Dolnego Śląska.



Jak przekazał IMGW, prognozowane są burze, którym lokalnie będą towarzyszyć ulewne opady deszczu od 35 mm do 50 mm oraz porywy wiatru do 120 km/h., a miejscami grad o średnicy do około 6 cm.