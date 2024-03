600 tys. złotych – to kwota, którą w tym roku Wrocław przeznacza na program Złap Deszcz. O dotację mogą starać się osoby fizyczne, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe. Dzisiaj ruszył nabór wniosków. Oferta jest ważna do wyczerpania środków. W zeszłorocznej edycji pula pieniędzy została wyczerpana w zaledwie dwa tygodnie.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Projekt "złap deszcz" powraca do Wrocławia

Poprzez programy edukacyjne, w tym Złap Deszcz, zwracamy uwagę naszym mieszkańcom, że woda deszczowa to zasób, który warto zatrzymać i wykorzystać w ogrodzie czy na balkonie. Zaczynając od małych kroków, bardziej świadomie podejmujemy te większe decyzje, mające wpływ na to, że będziemy żyli w zdrowym, zielonym mieście - wyjaśnia Katarzyna Szymczak-Pomianowska, dyrektorka Departamentu Zrównoważonego Rozwoju Urzędu Miejskiego.

Jedna z instalacji / UM Wrocław / Materiały prasowe

Do tej pory we wszystkich edycjach programu (od 2019 roku) rozdzielono już blisko 2,5 mln zł. Za te pieniądze udało się postawić ok. 700 proekologicznych instalacji, służących do zbierania i magazynowania wody deszczowej.

Dzięki zbieraniu deszczówki można uzyskać nawet kilka efektów jednocześnie, np.:

to sposób na poprawę retencji wody w ogrodzie czy na terenie zielonym;

gromadząc wody opadowe czy roztopowe, oszczędzamy pieniądze. Taka woda świetnie nadaje się do podlewania ogrodu i roślin domowych.

Jak informują pomysłodawcy projektu, miasto może pokryć nawet 80 proc. wydatków na taką instalację. Maksymalne dofinansowanie dla osób fizycznych to 5 tys. zł, z kolei dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych to 10 tys.

"Deszczowy ogród" stworzony w ramach projektu / UM Wrocław / Materiały prasowe