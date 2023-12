Obrazy Olgi Boznańskiej, Meli Muter, Franciszka Ksawerego Lampiego, Antonia Ponce’go i płaskorzeźba Henryka Wicińskiego to nowe nabytki Muzeum Narodowego we Wrocławiu. Dzieła kupiono dzięki dotacji resortu kultury.

Muzeum Narodowe we Wrocławiu (30 października 2023 r.) / Maciej Kulczyński / PAP

Dyrektor Muzeum Narodowego we Wrocławiu Piotr Oszczanowski podkreślił, że kupione przez wrocławską placówkę dzieła podniosą wartość wystaw stałych - Sztuki polskiej XVII-XIX w., Sztuki europejskiej XV-XX w. i Kolekcji sztuki polskiej II poł. XX i XXI w.

Wybór zakupionych dzieł - dokonany na drodze konsultacji w naszym zespole muzealnym - sprawił, że Muzeum Narodowe we Wrocławiu wzbogaciło się o wyjątkowo cenne dzieła sztuki, w tym artystów, których prac do tej pory nie miało w swojej kolekcji. Te nowo pozyskane dzieła sztuki będą ozdobą naszej kolekcji i z pewnością sprawią wielką radość naszym gościom - powiedział dyrektor.

Dzieła kupiono z prywatnych kolekcji polskich i zagranicznych, a w jednym przypadku z domu aukcyjnego.

Zbiory Muzeum Narodowego we Wrocławiu poszerzyły się m.in. o obraz Olgi Boznańskiej "Portret Henri Pierre'a Roche" (ok. 1903 r); dzieło Franciszka Ksawerego Lampiego "Portret Kazimiery ze Skoraszewskich Żółtowskiej" (ok. 1825 r.); obraz Meli Muter "Martwa natura z rybami" (lata 20. XX w.) czy Antonio Ponce'go "Martwa natura z naczyniami i owocami" (ok. 1650 r.). Do zbiorów wrocławskiego muzeum trafiła też płaskorzeźba Henryka Wicińskiego "Akty wiązane" (1936-1937).