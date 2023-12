Tańczący karp, barszcz z uszkami do muzyki czy pierniczki teatralne - składają się na świąteczne menu w łódzkiej kulturze. Miejska Strefa Kultury ma bogatą ofertę kulturalno-artystyczną i karty podarunkowe do wykorzystania, jako prezenty gwiazdkowe.

Karta podarunkowa Miejskiej Strefy Kultury w Łodzi / lodz.pl / Materiały prasowe

Poszukując idealnych prezentów gwiazdkowych dla najbliższych, warto zwrócić uwagę na propozycje łódzkich instytucji kultury. Bilety do teatru, vouchery na zajęcia, rozwijające hobby czy warsztaty taneczne oraz bilety na koncert ucieszą niemal każdego, kto ceni oryginalne prezenty.

Miejska Strefa Kultury w Łodzi proponuje grę na gitarze, ceramikę czy kursy językowe. W 15 filiach obywają się zajęcia, adresowane zarówno do dzieci jak i dorosłych, które inspirują i zachęcają do pielęgnowania pasji.

Te najbardziej popularne to m.in: kurs samodzielnego tworzenia pięknych przedmiotów z ceramiki, zajęcia "sekcja rytmiczna", kurs śpiewu białego czy nauka realizacji dźwięku. Dostępne są także kursy językowe, zajęcia plastyczne i taneczne.

W grudniu można zakupić vochery za kwotę 40-100 zł, które wręczone jako prezenty, pozwolą obdarowanym sfinansować wybrane zajęcia. Te karty podarunkowe są dostępne w każdej filii MSK.

Więcej informacji o ofercie zajęć znajduje się na stronie: http://msk.lodz.pl/zajecia-msk oraz http://msk.lodz.pl.

Teatralne podarunki

Teatr Nowy zachęca świątecznie do zakupu Kart Podarunkowych/voucherów uprawniających do wymiany na dwa bilety na spektakle własne Teatru, z wyłączeniem premierowych i specjalnych, w okresie ważności karty, tj. do 31.05.24 r. w kwocie minimalnej (150 zł). Karty dostępne są w kasie Teatru, ul. Zachodnia 93, gdzie można je także doładować wielokrotnością 75 zł/bilet.

Teatr Muzyczny oferuje m.in. Złoty Voucher na spektakle, który można kupić dla jednej lub dwóch osób. Voucher, który kosztuje 120 lub 240 zł można wykorzystać od 6 grudnia 2023 r. do 32 maja 2024 r. Ponadto w ofercie Teatru są płyty z muzyką ze spektaklu "Prosimy nie wyrywać foteli" (30 złotych) i torby-gadżety (35 złotych).

Z kolei Teatr Powszechny umożliwia zakup kart podarunkowych online. Wystarczy wysłać maila na adres: bilety@powszechny.pl, a w temacie wpisać: Specjalna Karta Podarunkowa.

Wszystkie środki wpłacone na kartę (na przykład 70 zł) można wymienić na dowolne bilety na spektakle teatralne - zgodnie z obowiązującym cennikiem. Kartę można w dowolnym momencie zasilić dodatkowymi środkami, wpłacając je w kasie.

Kartę podarunkową, którą można zasilić dowolną kwotą, sprzedaje także Teatr Pinokio w Łodzi. To może być piękny prezent dla najmłodszych widzów, którzy będą mogli ją wykorzystać na wybrane przez siebie spektakle z repertuaru Teatru do końca 2024 roku.

Oryginalne gadżety i wydawnictwa z muzeów

Łódzki notes, który można kupić w kasie Muzeum Miasta Łodzi, to prawdziwa gratka dla każdego miłośnika miasta nad Łódką. Wysokiej klasy papier, piękna tłoczona okładka, a do tego złota gumka, sprawią, że notowanie nie tylko łódzkich spraw będzie prawdziwą przyjemnością.

Notes jest wypełniony ciekawostkami na temat historii Łodzi i wzbogacony licznymi zdjęciami i ilustracjami. Brulion kosztuje 56 złotych.

Łódzki notes powstał w Muzeum Miasta Łodzi i jest fantastycznym prezentem dla miłośników miasta nad Łódką / lodz.pl / Materiały prasowe

Centralne Muzeum Włókiennictwa poleca wyjątkowe książki: dla miłośników tkaniny artystycznej - "Abakanowicz. Metamorfizm" (cena: 100 zł); dla miłośników historii Łodzi i biografii fabrykantów: "Geyerowie - pionierzy Łodzi przemysłowej" (45 zł), a dla miłośników sztuki współczesnej: katalog "Xawery Wolski" (monografia artysty, który na świecie zasłynął ze swoich monumentalnych rzeźb, aktualnie w CMWŁ można oglądać wystawę jego prac) (200 zł).

Muzeum Kinematografii poleca na prezent vouchery do kina Kinematograf dla dwóch osób w cenie 35 zł oraz voucher do muzeum na wystawę "Łódź filmowa" dla dwóch osób w cenie 35 zł. Można je kupić w kasie Muzeum Kinematografii w Łodzi lub wysłać zamówienie na adres: muzeum@kinomuzeum.pl.