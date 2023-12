Biuro Projektów Lewicki i Łatak wygrało konkurs na koncepcję architektoniczną przebudowy dawnego hotelu Cracovia. W budynku ma powstać Muzeum Architektury i Designu.

Dawny hotel Cracovia / Łukasz Gągulski / PAP

Konkurs ogłoszony przez Muzeum Narodowe i Stowarzyszenie Architektów Polskich w Krakowie w kwietniu miał dwa etapy. Do ostatniego z nich zaproszono autorów pięciu najlepszych zdaniem jury pomysłów. W finale przyznano dwa równorzędne wyróżnienia i trzy nagrody.

Zwyciężyło Biuro Projektowe Lewicki i Łatak Sp. z o.o. z Krakowa.

Jury pod przewodnictwem prof. Bolesława Stelmacha doceniło projekt przedstawiony przez krakowskich architektów za największą atrakcyjność przedstawionych rozwiązań architektonicznych i zagospodarowania terenu. Dostrzeżono także rozwiązania proekologiczne i energooszczędne oraz optymalizację kosztów zarówno samej przebudowy, jak i późniejszej eksploatacji budynku.

To nie tylko budynek, to nowa przestrzeń dla Krakowa

Poziom konkursu był niezwykle wysoki - mówił podczas dyskusji po konkursie arch. Zbigniew Maćków, zastępca przewodniczącego Sądu Konkursowego. Wydaje mi się, że projekt, który wybraliśmy i o który długo i zawzięcie się spieraliśmy jest w pewnym sensie architektonicznie i urbanistycznym "zuchwały" - dodał.

Dyrektor MNK prof. Andrzej Szczerski dziękował projektantom za talent i poświęcony czas.

Projektując przebudowę hotelu Cracovia liczymy się z wyzwaniami konserwatorskimi, urbanistycznymi i architektonicznymi, ale budujemy coś więcej niż budynek. Chcemy stworzyć nową przestrzeń dla Krakowa w oparciu o nową funkcję dla tego miejsca i wrócić do pierwotnych planów dla tej części miasta: uczynienia z niej forum kulturalnego i nowej przestrzeni miejskiej - mówił Andrzej Szczerski.

Cracovia - pierwszy eksponat

Zwycięzcy Kazimierz Łatak i Piotr Lewicki podkreślali, że dla nich budynek Cracovii ma znaczenie szczególne, bo obaj w Krakowie mieszkają i pracują i obaj byli uczniami prof. Witolda Cęckiewicza, który hotel ten zaprojektował.

Uważamy, że ten budynek ze wszystkimi swoimi cechami: zaletami i mankamentami, które wynikają z niedostatków technologii jest wymownym świadkiem architektury lat 60. XX wieku i nie uważamy za konieczne, żeby go poprawiać w ramach dzisiejszych możliwości technicznych - mówił Piotr Lewicki.

Dodał, że do konkursu podeszli bardziej jak do zadania urbanistycznego a nie architektonicznego. Dla nas to pierwszy eksponat przyszłego Muzeum Architektury i Designu - podkreślił Piotr Lewicki.

Dla nas ważne były: aspekt urbanistyczny, ochrona konserwatorska budynku i adaptacja dawnego hotelu do funkcji muzealnej - mówił Kazimierz Łatak.

W zwycięskim projekcie bryła Cracovii prawie się nie zmienia. Plac przed gmachem jest obniżony w stosunku do dzisiejszego poziomu (pod nim jest jeszcze podziemny parking), pod budynkiem jest pasaż, a między hotelem, kinem Kijów i wysokim blokiem - na tyłach Cracovii - ogród.

Obok głównego wejścia usytuowana została kawiarnia z tarasem, jest hol oraz przestrzeń na wystawy czasowe. Sale wystawiennicze zajmą kolejne kondygnacje dawnego hotelu, a żeby miały one odpowiednią wysokość część stropów zostanie zlikwidowana. W najwyższym punkcie będzie to wysokość 4 pięter.

Twórcy tego projektu nie zaproponowali zagospodarowania dachu, choć takie pomysły miały inne zespoły.

Zwycięzcy zostaną poproszeni o przygotowanie na podstawie pracy pełnego projektu przebudowy.

Muzeum i Centrum Wspierania Przemysłów Kreatywnych

Wyróżnione i nagrodzone prace można oglądać na wystawie w hotelu Cracovia do końca stycznia. Jest czynna w piątki i soboty w g. 10.00 - 16.00, a w niedzielę w g. 10.00 - 14.00.

Dawny hotel Cracovia wraz z działką jest własnością Muzeum Narodowego w Krakowie od 29 grudnia 2016 r. Ma się on stać nowym muzealnym oddziałem MNK dedykowanym architekturze i designowi. Oprócz sal wystawienniczych, znajdą się w nim magazyny oraz Modelowego Centrum Wspierania Przemysłów Kreatywnych czyli przestrzeń na pracownie dla projektantów, producentów, podmiotów gospodarczych, instytutów badawczych.

Hotel Cracovia został otwarty w 1965 r. Był wznoszony sześć lat. Zakończył działalność w 2011 r. Od przedsiębiorstwa Orbis odkupił go deweloper Echo Investment. W 2016 r. obiekt z działką zakupił Skarb Państwa dla Muzeum Narodowego w Krakowie.

Wyniki konkursu:

I nagroda

Biuro Projektów Lewicki i Łatak Sp. z o.o.

II nagroda

JSK Architekci Sp. z o.o., Warszawa

III nagroda

Heinle, Wischer und Partner Architekci Sp. z o. o., Wrocław

Dwa równorzędne wyróżnienia:

P2PA Sp. z o. o., Wrocław

Studio Woodroffe Papa Ltd, Londyn, Gόmez Platero Arquitectos, Montevideo, Architekt Wojciech Fudala, Katowice i JBA - Justyna Boduch Atelier, Katowice