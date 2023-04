Od piątku (28.04) otwarte będzie dla zwiedzających nowopowstałe Centrum Przyrodniczo-Edukacyjne Karkonoskiego Parku Narodowego. Mieści się w kompleksie Pałacu Sobieszów w Jeleniej Górze. Historia i przyroda Karkonoszy jest tam pokazana na nowoczesnych wystawach, które angażują nasze zmysły.

/ Karkonoski Park Narodowy / Facebook

28 kwietnia ( piątek) zostanie otwarte dla zwiedzających Centrum Przyrodniczo-Edukacyjne Karkonoskiego Parku Narodowego w jeleniogórskiej dzielnicy Sobieszów.

Znajduje się w wyremontowanym kompleksie pałacowo-folwarcznym. To dawny urząd ordynacji majątku Schaffgotschów. Karkonoski Park Narodowy przejął go w 2013 r. Obecnie jest on też nową siedzibą KPN.

Centrum Przyrodniczo-Edukacyjne Pałac Sobieszów obejmuje kilka budynków. W głównym - dawnym pałacu - znajduje się ekspozycja edukacyjna "Pałac Sobieszów" oraz biura dyrekcji Karkonoskiego Parku Narodowego. Wokół niego przygotowano ścieżkę edukacyjną zatytułowaną "Zostać zarządcą".

W budynku "Wielka stajnia" jest interaktywna wystawa "Klimatyczne Karkonosze".

Doświadczenie dla zmysłów

W sali "Sen nocy leśnej" na wyciągnięcie ręki mamy wszystkie tajemnice karkonoskiej przyrody. Aczkolwiek musimy się troszeczkę postarać, żeby je odkryć. Na podłodze mamy fosforyzujące ślady. Są to tropy zwierząt i jeżeli będziemy podążać za danym tropem, to odkryjemy właściciela stóp, które pozostawiły te ślady. W ukryciu zobaczymy film, który pochodzi z nagrań z fotopułapek na terenie parku - tlumaczy Karolina Dobrowolska-Martini z Karkonoskiego Parku Narodowego.

To miejsce jest fantastyczne do poznawania przyrody, dlatego że możemy troszeczkę pobawić się przy jej odkrywaniu. Możemy doświadczyć czegoś swoimi zmysłami. Musimy się trochę postarać. Nie mamy tego podanego na widelcu, natomiast najbardziej z tego, co widziałam, podoba się dzieciom. One intuicyjnie odnajdują drogę do skarbów, które tu ukryliśmy - dodaje.

Kiedyś śmiano się, że to jest taka taka namiastka Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Tylko właśnie pod kątem przyrodniczym. I kto wie, może coś w tym jest, że jest to miejsce, którego można dotknąć, posłuchać i zgłębić tematy. Ale też można się po prostu dobrze bawić. Takie centra edukacyjne oczywiście są w parkach narodowych, ale takiego chyba nie ma - podkreśla Justyna Wierzchucka z Karkonoskiego Parku Narodowego.