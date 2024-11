Ma być szybciej, precyzyjniej, bezpieczniej i mniej boleśnie - na chirurgii dziecięcej w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym przy Borowskiej we Wrocławiu ruszyły operacje z wykorzystaniem robota da Vinci. Do tej pory sprzęt był wykorzystywany tylko w zabiegach u dorosłych. Teraz zajmie się także małymi pacjentami.

Fot. Tomasz Król / USK WROCŁAW /

System robotyczny da Vinci 4. generacji, którym USK dysponuje od lipca 2023 roku, już udowodnił swoją skuteczność w zabiegach urologicznych i onkologicznych u dorosłych pacjentów. Teraz ta zaawansowana technologia jest wykorzystywana przez zespół prof. dr. hab. Dariusza Patkowskiego w operacjach pediatrycznych. To jest nowa era. Wsiadamy do pociągu, który nazywa się robot i zaczynamy podróż w przyszłość. To rewolucyjne narzędzie - powiedział w rozmowie z reporterką RMF FM, Martyną Czerwińską. Da Vinci ma wiele zalet - zabiegi z jego udziałem są precyzyjniejsze, a lekarz, który nim kieruje, ma większe pole widzenia. Wyeliminowany zostaje też problem drżących rąk.

System robotyczny da Vinci daje nam możliwość wykonywania zabiegów z niespotykaną dotąd dokładnością. Trójwymiarowy obraz w 16-krotnym powiększeniu pozwala na dokładne rozpoznanie anatomii, a zminiaturyzowane narzędzia umożliwiają wykonanie bardzo precyzyjnych ruchów w ograniczonej przestrzeni - dodaje dr hab. Bartosz Małkiewicz, prof. UMW, koordynator ds. Uniwersyteckiego Centrum Chirurgii Robotycznej. W rozmowe z RMF FM podkreśla, że wykonywał operacje metodą tradycyjną, laparoskopową i robotyczną i ta ostatnia daje największe możliwości i efekty.

Mniejsze rany i mniej bólu

Zalety wykorzystania systemu da Vinci w chirurgii dziecięcej są podobne jak w przypadku dorosłych pacjentów: znacznie mniejsza inwazyjność zabiegu, precyzyjniejsze prowadzenie narzędzi, lepsze pole widzenia dla operatora oraz szybsza rekonwalescencja. W przypadku najmłodszych pacjentów te korzyści nabierają szczególnego znaczenia. Córka po kilku godzinach od operacji już sama chodziła. Kilka szwów zostało, żadnych bolesnych ran, blizna minimalna, być może wcale nie będzie jej widać. Jakby nie było zabiegu. Jest zdrowa, silna, szczęśliwa - opowiada mama Nikoletty - to druga mała pacjentka zoperowana we Wrocławiu przy pomocy robota. Dziewczynka nie ukrywa jednak, że miała sporo obaw. Robot kojarzył mi się z czymś blaszanym, z czymś zimnym, trudno mi było mu zaufać i bałam się bardzo, ale dziś wiem, że niepotrzebnie. Czuję się bardzo dobrze i już fruwam po domu - opowiada RMF FM.

W Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu wykonano pierwsze trzy zabiegi cholecystektomii, tj. usunięcia pęcherzyka żółciowego z powodu objawowej kamicy u pacjentów, którzy mają od 10 do 17 lat. Wszyscy poddani zabiegowi czują się dobrze i po kilkudziesięciu godzinach od operacji mogli wrócić do swoich domów.

Może żeby to zobrazować- mam takie porównanie. Samochód sprzed 30 lat i obecny - wyposażony we wszystkie systemy bezpieczeństwa, automatycznego hamowania, bezkolizyjnej jazdy, z kamerami dookoła. Robot jest takim narzędziem dla chirurga - pomaga wykonać zabieg w sposób bardzo bezpieczny - powiedział Martynie Czerwińskiej Dariusz Patkowski.

Robotyka wspiera leczenie i edukację

Rozszerzenie wykorzystania robota da Vinci o zabiegi pediatryczne to kolejny dowód na to, że inwestycja w tę technologię to dobra decyzja. Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu systematycznie zwiększa nie tylko liczbę wykonywanych operacji, ale także poszerza spektrum zabiegów o kolejne specjalności. To pozwala w pełni wykorzystać potencjał tego zaawansowanego systemu. Według lekarzy krótsza rekonwalestencja i pobyt w szpitalu, skrócą też kolejki do zabiegów.

Robot da Vinci to nie tylko narzędzie chirurgiczne, ale także platforma edukacyjna dla przyszłych pokoleń lekarzy. Wykorzystujemy je bardzo intensywnie do pracy na co dzień - mówi dr Marcin Drozd, dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu i dodaje: W całym kraju chirurgia robotyczna opiera się na trzech filarach - urologii, chirurgii jelita grubego oraz ginekologii. W USK idziemy o krok dalej i umożliwiamy wykonywanie zabiegów na robocie również w innych dziedzinach, tym razem w chirurgii dziecięcej.

W niewiele ponad rok wykonano tu już ponad 400 operacji urologicznych oraz 70 zabiegów w zakresie chirurgii onkologicznej jelita grubego. Wszystkie operacje wykonywane przy wsparciu robota są refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia.