We Wrocławiu szykuje się prawdziwa rewolucja w komunikacji aglomeracyjnej. W przyszłym roku na ulice wyjedzie 70 autobusów, które będą dowozić mieszkańców Czernicy, Długołęki i Wiszni Małej do stolicy Dolnego Śląska.

Zdjęcie ilustracyjne / shutterstock / Shutterstock

W 2025 roku na ulicach Wrocławia pojawi się 70 nowych autobusów, które będą dowozić do stolicy Dolnego Śląska mieszkańców sąsiednich gmin - Czernicy, Długołęki oraz Wiszni Małej. Miasto podpisało dziś umowę z przewoźnikami.

Nowe autobusy to pojazdy z udogodnieniami, wszystkie niskopodłogowe. Nowe, klimatyzowane. Będzie można w nich naładować telefon czy laptopa i skorzystać z ogólnodostępnego wi-fi. Co szósty z nich jest zeroemisyjny. Będą też wyposażone w defibrylatory ratujące życie - opowiada reporterce RMF FM Martynie Czerwińskiej Tomasz Sikora z Urzędu Miasta we Wrocławiu.



Wszystko po to, aby pomóc w rozładowaniu ogromnych korków na wjazdach do Wrocławia. Liczne przesiadki i słaba siatka połączeń powodowała, że mieszkańcy ościennych gmin podróżowali samochodami.



Koszt inwestycji to ponad 700 mln złotych. Jak zapewnia Sikora - "projekt jest tego wart".



W ciągu 6 lat wrocławskie autobusy wykonają prawie 30 mln wozokilometrów po drogach miasta i aglomeracji. To tak, jakby każdego roku 130 razy okrążyły Ziemię.