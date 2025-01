60-letni wychowawca Okręgowego Ośrodka Wychowawczego w Jerzmanicach-Zdroju został zwolniony z aresztu. Jacek T. jest podejrzany o pobicie 13-letniego podopiecznego tej placówki. Po tym zdarzeniu chłopiec próbował popełnić samobójstwo. Trafił do szpitala w ciężkim stanie. Czeka go długa rehabilitacja.

Jacek T. jest podejrzany o pobicie 13-letniego podopiecznego placówki.

Dramatyczne w skutkach wydarzenia rozegrały się w połowie listopada 2024 r. w Okręgowym Ośrodku Wychowawczym w Jerzmanicach-Zdroju.

13-letni wychowanek tej placówki podjął próbę samobójczą po tym, jak został pobity przez wychowawcę. Chłopiec w ciężkim stanie trafił do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy.

Przebywał tam w śpiączce farmakologicznej, z której został wybudzony w połowie grudnia.

Dramatyczne w skutkach wydarzenia rozegrały się w połowie listopada w Okręgowym Ośrodku Wychowawczym w Jerzmanicach-Zdroju

Podejrzany ma zakaz wykonywania zawodu

60-letni Jacek T. został tymczasowo aresztowany na dwa miesiące. Prokurator postawił podejrzanemu zarzuty znęcania się nad małoletnim, czym miał doprowadzić nastolatka do próby samobójczej. Grozi za to kara od dwóch do 15 lat więzienia.



We wtorek poinformowano, że mężczyzna został zwolniony z aresztu, a prokurator zastosował wobec niego wolnościowe środki zapobiegawcze, m.in. dozór policyjny i zakaz wykonywania zawodu wychowawcy.



Prokurator poinformował też, że w ramach śledztwa przesłuchano już wychowanków ośrodka oraz pozostałych wychowawców. Zabezpieczono też monitoring, który jest analizowany - powiedziała rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Legnicy prok. Liliana Łukasiewicz.



Jacek T. nie przyznał się do winy. 60-latek był wieloletnim pracownikiem i wychowawcą w placówce. To także dyrektor szkoły i przedszkola w gminie Jeżów Sudecki.

Zarzuty również dla innego wychowawcy

Pod koniec listopada prokuratura postawiła zarzuty również innemu wychowawcy z ośrodka w Jerzmanicach-Zdroju Mirosławowi W. Wychowawca został zatrzymany po ustaleniach wizytatora z resortu sprawiedliwości.

Mężczyzna usłyszał zarzut spowodowania lekkich obrażeń ciała u jednego z wychowanków ośrodka. Został odsunięty od pracy w placówce.