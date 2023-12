Trójmiejska policja szuka sprawców pobicia młodego mężczyzny w centrum handlowym w Gdyni. 22-latek trafił do szpitala z urazem głowy.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Zgłoszenie policja otrzymała wczoraj wieczorem. W galerii handlowej przy ulicy Górskiego w Gdyni znaleziony został młody mężczyzna z zakrwawioną głową.

Zabezpieczone nagranie z monitoringu pokazało, że na terenie sklepu doszło do sprzeczki pomiędzy czterema mężczyznami, a następnie do rękoczynów. Jeden z mężczyzn został ranny i trafił do szpitala.

Ślady na miejscu zabezpieczyli policyjni kryminalistycy. Trwają poszukiwania napastników.