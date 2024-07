Koszalińska policja zatrzymała 27-latka podejrzewanego o pobicie swojego 6-miesięcznego synka. Chłopczyk z pękniętą podstawą czaszki trafił do szpitala. Mężczyzna ma w czwartek usłyszeć zarzuty.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

6-miesięczny Kacperek do tej pory przebywał pod opieką swojego 27-letniego ojca, mieszkańca Koszalina (woj. zachodniopomorskie). Matka chłopca, jak wynika z ustaleń policji, przebywa w więzieniu za liczne kradzieże, uszkodzenie mienia i posiadanie narkotyków.

We wtorek rano, gdy ojciec Kacperka szedł do pracy, do ich mieszkania przyszła znajoma mężczyzny, która pod jego nieobecność miała zaopiekować się chłopcem.

Kobieta zauważyła u dziecka siniaki, chłopiec był płaczliwy, dlatego pojechała z nim do przychodni przy ul. Kościuszki w Koszalinie. Tam lekarz wezwał pogotowie i chłopczyk trafił do szpitala. Okazało się, że dziecko ma pękniętą podstawę czaszki – przekazała Monika Kosiec z koszalińskiej policji.

Podejrzewany o pobicie 6-miesięcznego Kacperka ojciec chłopca został zatrzymany przez policję.

Mężczyzna w czwartek ma zostać doprowadzony do prokuratury i usłyszeć zarzuty. Obecnie trwa jeszcze kompletowanie dokumentacji medycznej chłopca – poinformowała policjantka.