W Otwocku dwóch agresywnych braci pobiło klienta stacji paliw. Gdy mężczyzna schronił się w samochodzie, skopali drzwi auta. Podczas zatrzymania jeden z podejrzanych znieważył policjantów.

/ KPP Otwock / Policja

Policjanci już po kilku godzinach od zdarzenia ustalili tożsamość agresorów. To bracia w wieku 36 i 38 lat, którzy już wcześniej wchodzili w konflikt z prawem.

Gdy funkcjonariusze przyjechali na miejsce, jeden z braci oddał się w ręce policji, drugi był agresywny i arogancki, a podczas zatrzymania znieważył policjantów. Obaj wylądowali w policyjnych celach - poinformował rzecznik otwockiej policji sierż. szt. Patryk Domarecki.

Jeden z braci usłyszał zarzuty pobicia, za co grozi do 3 lat pozbawienia wolności. Drugi odpowie za pobicie, niszczenie cudzego mienia i znieważenia policjanta. Grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności.

Obaj mężczyźni przyznali się do winy i okazali skruchę.