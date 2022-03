We Wrocławiu powstanie Archiwum Pomocy. Historycy chcą dokumentować pomoc udzielaną Ukrainie w czasie rosyjskiej inwazji. Dlatego apelują do wszystkich działających w komitecie pomocy, organizacjach, które włączyły się w akcje, by robiły zdjęcia, skany, printscreeny i wysyłały je na adres mailowy archiwumpomocy@zajezdnia.org.

Centralny punkt zbiórki darów dla Ukrainy uruchomiony w pawilonie nr 4 Międzynarodowych Targów Poznańskich / Jakub Kaczmarczyk / PAP/EPA Na konferencji prasowej wczoraj we Wrocławiu poinformowano, że Centrum Historii Zajezdnia, Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego i Instytut Pawła Włodkowica powołują Archiwum Pomocy. Takie zdokumentowanie pomocy udzielanej teraz Ukrainie ma i będzie miało znaczenie dla naszych wspólnych relacji w przyszłości. Jestem przekonany, że właśnie teraz zmienia się stosunek Ukraińców do Polaków i odwrotnie. Taka dokumentacja ukształtuje też opinię publiczną i będzie ważna dla następnych pokoleń - powiedział dyrektor CH Zajezdnia Marek Mutor. Jak dodał, większość działań pomocowych opisywana jest i koordynowana online. Jeśli nie zabezpieczymy tych źródeł, za kilka lat przestaną one istnieć. Tak stało się z poprzednią falą pomocy w 2014 roku, czy ogromną pomocą dla Węgier w 1956 roku, po której pozostały pojedyncze dokumenty - mówił Mutor. Jeśli działasz w komitecie pomocy, organizacji, która włączyła się w akcję itp. - prosimy, dbaj o zachowanie dokumentacji elektronicznej (w tym e-maili i dyskusji w komunikatorach) oraz papierowej (wszelkie notatki, plakaty, ulotki, korespondencja urzędowa itp.), a po zakończeniu działań prześlij je do nas na adres: archiwumpomocy@zajezdnia.org, a w przypadku dokumentacji papierowej na adres Centrum Historii Zajezdnia, 53-235 Wrocław, ul. Grabiszyńska 184 - apelują organizatorzy archiwum. Na adres archiwumpomocy@zajezdnia.org należy też wysyłać printscreeny z akcji internetowych, zdjęcia akcji i plakatów, zapisu koncertów, publikacji dziennikarskich i innych wydarzeń dotyczących pomocy. Zobacz również: Wrocław zrywa współpracę z białoruskim Grodnem

