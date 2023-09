​Poszukiwany trzema listami gończymi 33-letni przestępca trafił w ręce policji. Mężczyzna podejrzewany jest m.in. o udział w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się przygotowaniem i wprowadzaniem do obrotu substancji psychoaktywnych, a także spowodowanie wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym. Został on zatrzymany na jednym z wrocławskich osiedli.

33-latek poszukiwany od 2017 roku często zmieniał miejsca przebywania i maskował swoje działania.

Mężczyzna zajmował się wyrabianiem i wprowadzaniem do obrotu szkodliwych dla zdrowia substancji powszechnie nazwanych dopalaczami. Rozprowadzał je do punktów sprzedaży, gdzie sprzedawane były jako środki do pochłaniania wilgoci. Kolejne poważne przestępstwo popełnił, doprowadzając do zdarzenia drogowego, w którym śmierć poniosła inna osoba.

W styczniu 2023 r. sprawą poszukiwanego zajęli się policjanci z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób KWP we Wrocławiu.

Dolnośląscy "łowcy głów" zatrzymali go na terenie jednego z wrocławskich osiedli. Trafił w ręce funkcjonariuszy podróżując autem. 33-latek nie spodziewał się spotkania z policjantami i był całkowicie zaskoczony, ponieważ przed wymiarem sprawiedliwości ukrywał się 6 lat.

Ujawniono przy nim podrobione dokumenty, które wykorzystywał do skutecznego ukrywania się.

Mężczyzna poszukiwany był łącznie na podstawie trzech listów gończych - m.in. udział w zorganizowanej grupie przestępczej, spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym i ucieczkę z jego miejsca, posługiwanie się fałszywymi dokumentami oraz prowadzenie pojazdu bez uprawnień.

Aktualnie wobec poszukiwanego wydano już wyrok 2 lat i 5 miesięcy pozbawienia wolności.

Łącznie grozić mu może do 8 lat pozbawienia wolności.