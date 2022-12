Od dziś kierowcy mogą korzystać z północnego odcinka Wschodniej Obwodnicy Wrocławia. Trasa pozwoli odciążyć centrum miasta, a dzięki połączeniu z trasą S8 i Autostradową Obwodnicą Wrocławia ułatwi podróżowanie oraz przejmie ruch tranzytowy.

Fragment Wschodniej Obwodnicy Wrocławia /

Dwa tygodnie temu otworzyliśmy fragment wschodniej obwodnicy między ulicami Grota-Roweckiego i Żernikami Wrocławskimi. Dziś oddajemy kierowcom północną część trasy, która domyka od północy system dróg wokół Wrocławia - mówi marszałek województwa Cezary Przybylski.

10-kilometrowy odcinka Wschodniej Obwodnicy Wrocławia łączy miejscowości Łany i Długołęka. Inwestycję zrealizowało konsorcjum firm Kobylarnia i Mirbud, a jej wartość na tym odcinku to blisko 164 mln złotych. 85 proc. tych środków podchodziło z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Dolnego Śląska, 10 proc. z budżetu państwa. Pozostałą część sfinansowało województwo.

Zbudowano m.in. most nad rzeka Widawą i wiadukty nad terenami kolejowymi. Powstał także wiadukt nad trasą wojewódzką, która będzie doprowadzała ruch ze Wschodniej Obwodnicy Wrocławia do łącznika Długołęka, prowadzącego bezpośrednio do trasy S8 w kierunku Warszawy oraz Autostradowej Obwodnicy Wrocławia A8 w kierunku południowym.

Do wybudowania pozostał jeszcze 5-kilometrowy odcinek od Bielan Wrocławskich przez miejscowość Wysoka, do ulicy Grota-Roweckiego. Został on już zaprojektowany, a projektant złożył u wojewody dolnośląskiego wniosek o wydanie zgody na rozpoczęcie inwestycji drogowej.

Przedstawiciele Wrocławia przypominają, że miasto także miało swój udział w powstaniu Wschodniej Obwodnicy: przekazało marszałkowi działki na południu i 33 mln zł w transzach. Władze Wrocławia krytycznie odnoszą się natomiast do sposobu oddawania poszczególnych odcinków obwodnicy do użytku, podnosząc, że dla mieszkańców najważniejszy, wręcz newralgiczny będzie odcinek ul. Grota-Roweckiego - Węzeł Bielański, który na razie jest tylko planem.