Zarzut spowodowania wypadku śmiertelnego powiązanego z ucieczką z miejsca zdarzenia usłyszał 43-letni kierowca busa, który śmiertelnie potrącił 14-letniego chłopca na warszawskiej Woli - ustaliła reporterka RMF FM Magdalena Grajnert. Grozi za to kara do 20 lat więzienia. Mężczyzna przyznał się do zarzucanych mu czynów. To jednak niejedyny zarzut, który mu postawiono.

/ Komenda Stołeczna Policji / Policja Do tragicznego wypadku doszło w piątek około godz. 17:15 w rejonie skrzyżowania ulic Ordona i Jana Kazimierza w Warszawie. Kierujący jasnym busem potrącił 14-latka na oznakowanym przejściu dla pieszych bez sygnalizacji świetlnej. Następnie, nie udzielając ofierze pomocy, uciekł z miejsca wypadku. Chłopiec w stanie krytycznym został przewieziony do szpitala. Jego życia nie udało się uratować. Policja zatrzymała podejrzanego w sobotę późnym wieczorem w mieszkaniu na warszawskich Jeziorkach. Okazało się, że to 43-letni Polak, który był wielokrotnie notowany, miał aktywny zakaz prowadzenia pojazdów, a w 2023 roku zatrzymano mu prawo jazdy. "Dzięki zaangażowaniu wszystkich dostępnych środków technicznych i operacyjnych ustalono, że sprawca świadczy pracę na rzecz jednej z firm kurierskich działających na terenie Warszawy. To z kolei pozwoliło na ustalenie pojazdu, zlokalizowanie miejsca jego postoju, jak również ustalenie osoby kierującej tym samochodem w czasie zdarzenia" - poinformowała warszawska policja. Ustalenia RMF FM: 43-latek usłyszał zarzuty, przyznał się do winy Reporterka RMF FM Magdalena Grajnert ustaliła w niedzielę, że 43-latek usłyszał zarzut spowodowania wypadku śmiertelnego powiązanego z ucieczką z miejsca zdarzenia. Grozi za to do 20 lat więzienia. Oprócz tego mężczyzna usłyszał zarzut niezastosowania sie do zakazu prowadzenia pojazdów, orzeczonego przez warszawski sąd i obowiązującego od kwietnia 2023 roku. Ten zakaz jest powiązany z decyzją administracyjną pozbawiającą mężczyznę prawa do prowadzenia pojazdów. Mężczyzna przyznał się do zarzucanych mu czynów. Złożył wyjaśnienia częściowo niekompatybilne ze zgromadzonymi dowodami. Przez całą noc będziemy jeszcze gromadzić dowody i decyzja o skierowaniu wniosku o areszt będzie jutro (w poniedziałek, 6 stycznia - przyp. red.) podjęta - powiedział RMF FM Piotr Antoni Skiba z Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Wideo youtube / Komenda Stołeczna Policji / Policja / Komenda Stołeczna Policji / Policja Opracowanie: Magdalena Olejnik