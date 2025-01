Policja poszukuje sprawcy śmiertelnego potrącenia 14-latka. Do tragedii doszło w piątek na warszawskiej Woli. Kierowca busa potrącił nastolatka na oznakowanym przejściu dla pieszych i odjechał z miejsca zdarzenia, nie udzielając mu pomocy. Chłopiec zmarł w szpitalu. Funkcjonariusze opublikowali zdjęcie z monitoringu ukazujące pojazd. Niestety numery rejestracyjne nie są czytelne. Do sieci trafiło również nagranie ukazujące to tragiczne zdarzenie.

Poszukujemy świadków wypadku z udziałem pieszego na warszawskiej Woli / Policja Wola / Policja Do wypadku doszło w piątek około godz. 17:15 na ulicy Ordona na warszawskiej Woli. Kierujący jasnym busem potrącił 14-letniego chłopca na oznakowanym przejściu dla pieszych bez sygnalizacji świetlnej. Następnie, nie udzielając ofierze pomocy, uciekł z miejsca wypadku. Ze wstępnych informacji wynika, że kierowca jechał ul. Ordona od ul. Kasprzaka w kierunku ul. Gniewkowskiej. Do potrącenia doszło za skrzyżowaniem z ul. Jana Kazimierza. Sprawca tego zdarzenia jechał samochodem typu bus. Wiemy, że jest to bus koloru jasnego, szarego bądź białego - poinformowała nadkom. Marta Sulowska z wolskiej komendy policji. Filmik, na którym zarejestrowano całe zdarzenie opublikował Miejski Reporter. Chłopiec w stanie krytycznym został przewieziony do szpitala. Jego życia nie udało się uratować. Informacje o śmierci 14-latka potwierdziła reporterka RMF FM. Funkcjonariusze policji apelują do wszystkich, którzy byli w okolicy ul. Ordona i Jana Kazimierza na warszawskiej Woli i widzieli to zdarzenie albo zarejestrowali je telefonem, o kontakt. Każda informacja, która może przybliżyć nas do poznania, do znalezienia informacji o kierującym, jest bardzo cenna. Prosimy o kontakt z Komendą Rejonową Policji Warszawa IV - apeluje podkomisarz Jacek Wiśniewski z Komendy Stołecznej Policji. Numery telefonów: 112

47 72 394-50

47 72 394-51 Zobacz również: Ryzykował życiem. Pieszy na pasie awaryjnym S8

​Po sylwestrowej nocy psy i koty czekają na swoich właścicieli w schronisku

Napadli i ukradli gwiazdkowy prezent

Rolnicy będą dziś protestować w Warszawie. Wielki marsz ulicami stolicy Opracowanie: Piotr Gądek