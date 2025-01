W weekend mieszkańcy stolicy muszą liczyć się z utrudnieniami w okolicach Stadionu Narodowego. W sobotę o 12 ma się odbyć 19. Bieg WOŚP "Policz się z cukrzycą". Dzień później odbędzie się Finał WOŚP.

Budowa miasteczka WOŚP przy Stadionie Narodowym w Warszawie. Celem tegorocznej zbiórki jest onkologia i hematologia dziecięca. / Radek Pietruszka / PAP

Biegacze wystartują w sobotę 25 stycznia na błoniach Stadionu Narodowego i pobiegną ulicami: Sokola, Zamoście, nawrotka za skrzyżowaniem z Sokolą, Zamoście, Wybrzeże Szczecińskie, nawrotka na wysokości Komisariatu Rzecznego Policji, Wybrzeże Szczecińskie, most Świętokrzyski (jezdnia płn.), Wybrzeże Kościuszkowskie, most Świętokrzyski (jezdnia płd.), Wybrzeże Szczecińskie, Siwca, błonia Stadionu PGE Narodowego, gdzie zlokalizowana będzie meta biegu.

Zarząd Transportu Miejskiego poinformował, że trasa biegu zostanie zamknięta w godz. 11-14. Autobusy pojadą objazdami.

Linie 102, 125, 202 w kierunku Metro Stadion Narodowy: od skrzyżowania Targowa/ Zamoyskiego: Targowa, Kijowska do Dworca Wschodniego. Natomiast w kierunku PKP Olszynka Grochowska, Międzylesie, Gocławek Wschodni: Kijowska, Targowa, Zamoyskiego i dalej swoimi trasami

Linia 118 tylko w kierunku Mariensztat pojedzie od skrzyżowania Dobra/ Tamka ulicą Dobrą do pętli Mariensztat. Natomiast linia 127 tylko w kierunku Browarna: od skrzyżowania Dobra/ Tamka: Dobra i Lipową, a potem dalej swoją trasą.

Linie 146 i 147 w kierunku Dw. Wschodni od ronda Waszyngtona: al. Zieleniecka, Zamoyskiego i dalej swoimi trasami. Natomiast w kierunku Falenica, Stara Miłosna (Ułańska): od skrzyżowania Targowa/ Zamoyskiego: zawrotka w kierunku al. Zielenieckiej, Targowa, al. Zieleniecka, rondo Waszyngtona i dalej swoimi trasami.

Linia 162 w kierunku pl. Hallera: od skrzyżowania Tamka/ Dobra: Dobra, Karowa, Wybrzeże Kościuszkowskie, Nowy Zjazd, most Śląsko-Dąbrowski, al. Solidarności, Targowa i dalej swoją trasą. A w kierunku EC Siekierki: od skrzyżowania Targowa/ al. Solidarności: al. Solidarności, most Śląsko-Dąbrowski, Grodzka, Wybrzeże Gdańskie, Wybrzeże Kościuszkowskie, Karowa, Dobra, Zajęcza i dalej swoją trasą.

W tym roku główna scena, gdzie odbędą się koncerty, ponownie stanęła na błoniach Stadionu Narodowego. Obowiązuje tam zakaz zatrzymywania. Pozostawione samochody mogą zostać wywiezione na koszt właściciela.

"Część ograniczeń przy drogach wewnętrznych - na północy i południu błoni - będzie obowiązywała do poniedziałku 27 stycznia. Dłużej, bo do niedzieli, 2 lutego, kierowcy nie zaparkują obok nasypu kolejowego oraz od strony alei Zielenieckiej. Centralna część parkingu pozostanie niedostępna do poniedziałku, 10 lutego" - przekazał stołeczny ratusz.

W sobotę i niedzielę, 25 i 26 stycznia, nie będzie można wjechać na błonia Stadionu Narodowego. Zakazy wjazdu zostaną ustawione od strony ulic Zamoyskiego, Sokolej i Wybrzeża Szczecińskiego.