Rozstrzygnięto szósty przetarg na sprzedaż pojazdów, które po odholowaniu, w ciągu 6 miesięcy nie zostały odebrane przez właścicieli i przeszły na własność miasta. W sumie na 48 aut wpłynęło 1091 ofert, co jest absolutnym rekordem w historii postępowań - poinformował Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie.

/ Anna Zakrzewska / RMF FM

Najwyższa zaoferowana kwota – za opla movano - wyniosła 37,5 tys. zł. Najpopularniejszym pojazdem była dacia duster, która przyciągnęła aż 71 kupujących.

Za charakterystycznego chryslera w różyczki osoba prywatna zaoferowała ponad 2,4 tys. zł. Takie dane przedstawił dzisiaj Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie.

To szósty raz, gdy drogowcy wystawili na sprzedaż niechciane przez poprzednich właścicieli pojazdy. Pod młotek poszło 48 samochodów, na które wpłynęło 1091 ofert.

Oferenci, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty, są teraz powiadamiani przez nas o dalszych procedurach. Jeżeli wszystkie pojazdy ostatecznie trafią do nowych nabywców, to budżet miasta zyska na tym ok. 326 tys. zł. - przekazał ZDM.

Poprzednie przetargi

Pierwszy raz jesienią 2021 r. wystawiono na sprzedaż 8 takich samochodów, spośród których 7 znalazło nowych właścicieli, a suma, jaką za nie uzyskali, wyniosła 92 tys. 700 zł.

W 2022 r. w drodze postępowania przetargowego wystawiono na sprzedaż łącznie 57 samochodów. 45 znalazło nowych właścicieli za kwotę 364,6 tys. zł. To niemała kwota, wystarczająca na remont ok. 300 m jezdni - wyjaśnił ZDM.

W marcu 2023 r. ogłoszone zostało kolejne postępowanie. Lista liczyła 77 samochodów, w tym 4 wystawione powtórnie, a także motocykl. Ostatecznie nowych właścicieli znalazło 59 samochodów i 1 motocykl. Wszystkie z nich zostały już odebrane. Do kasy miasta wpłynęło dzięki temu ponad 400 tys. zł.



W piątym przetargu sprzedano 31 pojazdów za prawie 236 tys. zł. Było to też postępowanie, po zakończeniu którego udało się przekroczyć barierę miliona złotych uzyskanych ze sprzedaży.