Po trwającym ponad 2 lata remoncie udostępniono w końcu zrewitalizowaną część Pola Mokotowskiego. Jest więcej zieleni, a także miejsc do odpoczynku i uprawiania sportu. Czy metamorfoza przypadła do gustu mieszkańcom?

Pole Mokotowskie po rewitalizacji / Anna Zakrzewska / RMF FM

Jedną z głównych zmian w parku jest naturalizacja stawów. Zamiast betonu znajduje się tam teraz nowy układ wodny z roślinnością szuwarową, która nie tylko zachwyca wyglądem, ale też zapewnia schronienie tamtejszym zwierzętom. Z kolei zamknięty system obiegu wody w zbiorniku głównym sprawi, że będzie on cieszył mieszkańców przez cały rok.

Pole Mokotowskie po rewitalizacji / Anna Zakrzewska / RMF FM

Dużo bardziej atrakcyjny stał się również teren wokół stawu. Mieszkańcy mogą tam spacerować po drewnianych podestach i mostkach lub odpocząć na wygodnych siedziskach. Nowy wygląd zyskały też nowe stawy. W parku pojawiło się jeszcze więcej zieleni oraz miejsca do wypoczynku.

Pole Mokotowskie w nowej odsłonie / Piotr Nowak / PAP

W odnowionym parku jest także więcej możliwości uprawiania sportu. W śródmiejskiej części, na tyłach Politechniki Warszawskiej, powstała strefa z przeszkodami do ewolucji dla rolkarzy. W parku pojawiła się też nowa siłownia plenerowa, stojaki na rowery, chwiejna równoważnia czy naturalne elementy do rekreacji, np. pniaki do wspinaczki.

W ramach realizacji projektu z budżetu obywatelskiego utworzono nową ścieżkę dla biegaczy. Jej trasa biegnie od restauracji Jeff’s do zbiornika wodnego.

Nie zapomniano także o zwierzętach. W ochockiej i śródmiejskiej części parku zbudowane zostały dwa oczka wodne dla czworonogów, a na polanach ustawiono hotele dla owadów.

Mieszkańcy: jest efekt wow!

Pole Mokotowskie po rewitalizacji / Piotr Nowak / PAP

O pierwsze wrażenia mieszkańców na metamorfozę Pola Mokotowskiego spacerowiczów pytała nasza reporterka, Anna Zakrzewska.

Dużo siedzisk jest przede wszystkim. Pięknie wygląda to wieczorem, kiedy są one podświetlone. Wygląda to co najmniej jak molo nad morzem - mówi jedna z mieszkanek. Te drewniane meble, ławki, to najbardziej się wybija - dodaje inny mieszkaniec. Te mostki są super i to, że jest teraz tak dużo krzewów. Pięknie będzie to wyglądać wiosną, kiedy to wszystko rozkwitnie - podsumowuje kolejny spacerowicz.