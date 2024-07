Przejazd ulicą Solec pod wiaduktem został zamknięty. Rozpoczął się kolejny etap remontu wiaduktów mostu Poniatowskiego w Warszawie. Dla kierowców wyznaczono objazdy.

Most Poniatowskiego / shutterstock / Shutterstock





Objazdy i ruch jednokierunkowy

Przejazd ulicą Solec pod wiaduktem został zamknięty. Ulicą tą będzie można dojechać tylko do alei 3 Maja. Od strony wiaduktu kolejowego kierowcy skręcą z Solca w prawo i w lewo. Jadący od Ludnej tylko w prawo.

Po tej stronie mostu w środę, 3 lipca, na alei 3 Maja zostanie wprowadzony jeden kierunek ruchu - od Kruczkowskiego do Solca. Na jezdni będą wyznaczone równoległe miejsca postojowe.

Objazdy dla kierowców wyznaczono ulicami: Tamka, Kruczkowskiego i Ludną. Sygnalizacja u zbiegu Kruczkowskiego i Czerwonego Krzyża zostanie przeprogramowana, aby ułatwić poruszanie się objazdem.

Mieszkańcy narzekają

Prace przenoszą się do miejsca, chyba najbardziej newralgicznego, jeśli chodzi o codzienne funkcjonowanie tej części dzielnicy. Ulica Solec łączy dzielnicę o tej samej nazwie - właśnie z Powiślem. Droga ta leży mniej więcej równolegle z Wisłostradą. To tędy można dostać się m.in do wielu części Śródmieścia - relacjonuje reporter RMF FM, Kacper Wróblewski.

Mieszkańcy Powiśla i Solca podkreślają, że remont utrudni im codzienne funkcjonowanie. Aby dostać się autem z jednej dzielnicy na drugą - będą musieli teraz stać w korkach, gdzie przejazd zawsze trwał chwilę.

To będzie ogromne utrudnienie. Nawet bardziej niż ogromne - usłyszał reporter RMF FM od jednego z warszawskich taksówkarzy.



Zmiany w komunikacji miejskiej

Czy utrudnienia czekają też pieszych? Zarząd Dróg Miejskich zapewnia, że będzie można przejść pod wiaduktem po obu stronach ulicy Solec.

Na czas remontów autobusy linii 118 i 127 będą kursowały objazdem w kierunku pętli na Woronicza i Nowych Włoch ulicami Zajęczą, Topiel i Kruczkowskiego. W stronę Mariensztatu i Browarnej pojadą Kruczkowskiego i Tamką.

Remont zakłada odnowienie elementów betonowych i kamiennych oraz murów oporowych wiaduktu. Stalowe elementy będą zabezpieczone przed korozją. Wyremontowane zostanie też przejście pod mostem, które łączy dwa przystanki tramwajowe.