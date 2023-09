"Mamy gotowe studium tramwaju na Modlińskiej" - poinformowały w mediach społecznościowych Tramwaje Warszawskie. "Wiemy, co trzeba będzie przebudować - które ulice, wiadukty, ciepłociągi czy wodociągi" - czytamy w komunikacie.

Inżynierowie i planiści z Tramwajów Warszawskich przenalizowali informacje prawne, strukturę własności, wskazali możliwe kolizje z istniejącą infrastrukturą i jak i z kim powinny być przeprowadzone uzgodnienia przed budową - wyjaśnia rzecznik Tramwajów Warszawskich - Maciej Dutkiewicz. Studium pokazało, gdzie jest infrastruktura podziemna i co trzeba będzie przebudować. Wiadomo też, gdzie można planować pętle, rozjazdy, tory do zawracania, podstacje zasilające i przystanki. Cała dokumentacja składa się 12 tomów opracowań po kilkadziesiąt stron każdy - dodaje.

Wstępna trasa

Zaplanowano, że tramwaj wzdłuż Modlińskiej będzie przedłużeniem trasy, która biegnie po ul. Jagiellońskiej, wzdłuż terenu dawnej fabryki samochodów FSO i kończy się pętlą pod trasą Armii Krajowej.



Nowa trasa dalej pobiegnie mostem nad Kanałem Żerańskim i wzdłuż ul. Modlińskiej do ul. Familijnej. Tu znajdzie się pętla i parking "park and ride". W tym miejscu trasa rozdzieli się na dwie części.



Pierwsza pobiegnie ul. Familijną w głąb nowych osiedli i dalej Myśliborską, by połączyć się z trasą z Młocin na Winnicę. Długość trasy z pętli Żerań FSO na Nowodwory wyniesie około 4 km. Druga - o długości około 1 km - skierowana zostanie w stronę przystanku kolejowego Warszawa Żerań.



Zaplanowano budowę łącznie 7 przystanków. Wykonawca dokumentacji zaproponował, jak mają przebiegać nowe tory przez węzeł drogowy ul. Jagiellońskiej i trasy AK. To jedno z bardziej skomplikowanych zadań, bo trzeba będzie przebudować zjazdy z trasy toruńskiej, estakady, a także zbudować krótki tunel - wyjaśnił Dutkiewicz.

Plan na najbliższe lata

Dokładny przebieg trasy pokażą dalsze analizy w ramach prac nad dokumentacją projektową, która jest kolejnym etapem tej inwestycji. Przetarg na dokumentację tramwajarze planują ogłosić na przełomie 2024 i 2025 roku. Prace nad nią potrwają kilkadziesiąt miesięcy.

Pierwsza łopata na budowie nowej trasy tramwajowej ma zostać wbita w 2029 roku. Inwestycja ma zostać oddana do użytku w 2032 roku. Dodatkowe fundusze - np. z Unii Europejskiej - mogłyby wpłynąć na zmianę terminu budowy - podsumowuje Dutkiewicz.