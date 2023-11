Tate McRae, zdobywczyni multiplatynowej płyty za swój pierwszy album, ogłosiła drugie wydawnictwo - "Think Later", które ukaże się 8 grudnia dzięki wytwórni RCA Records. Krążek został wyprodukowany przy współpracy z twórcą największych hitów ostatnich lat - Ryanem Tedderem (współpracował m.in. z Taylor Swift i Beyoncé).

"Think Later" prezentuje najnowszy singiel "greedy", który przyniósł gwieździe jej pierwszy numer jeden na globalnej liście Spotify i numer trzy w top 10 na liście Billboard Global 200.

Ten pewny siebie, hipnotyczny utwór zebrał do tej pory ponad 313 milionów streamów i osiągnął 14. pozycję na Hot 100, a także numer 1 na liście najczęściej dodawanych utworów w Top 40 oraz Radio Hot AC w momencie premiery. To wszystko sprawia, że "greedy" staje się najlepszym debiutem wśród singli, nazwany przez Billboard "artystycznym punktem zwrotnym... dynamicznym hymnem zbudowanym wokół potężnego, popowego hitu, w którym McRae zanurza się i wychodzi z falsetu, jednocześnie emanując niezachwianą pewnością siebie".

Niedawno Tate McRae wykonała ten utwór w programie Jimmy Kimmel Live! i otrzymała nominację do nagrody Billboard Music Award 2023 w kategorii Top Dance/Electronic Song za współpracę z Tiësto przy utworze "10:35". Tate zadebiutuje również jako gość muzyczny w Saturday Night Live już 18 listopada, który poprowadzi Jason Momoa.

Sprzedaż biletów

W przyszłym roku Tate wyruszy w swoją pierwszą światową trasę koncertową "Think Later Tour" obejmującą 53 koncerty w Europie, Wielkiej Brytanii, Ameryce Północnej, Australii i Nowej Zelandii.

Przygotowane przez Live Nation tournée rozpocznie się w środę 17 kwietnia w Dublinie (Irlandia) w 3Olympia Theatre, a następnie artystka odwiedzi Londyn, Amsterdam, Pragę, Paryż, San Francisco, Los Angeles, Nashville, Nowy Jork, Sydney, Melbourne i wiele innych miast, zamykając koncertem w Wellington (Nowa Zelandia) w TSB Arena w czwartek 21 listopada. Do Tate jako support dołączy charlieonnafriday na wszystkich występach w Europie, Wielkiej Brytanii, Australii i Nowej Zelandii. Z kolei Presley Regier dołączy do artystki podczas wizyt w Ameryce Północnej.

W ramach trasy "Think Later Tour" Tate zagra w największych i najbardziej znanych obiektach, w tym w Madison Square Garden. Informacje o sprzedaży i pełna trasa znajdują się poniżej.

Jeśli chodzi o sprzedaż biletów w Europie i Wielkiej Brytanii, fani będą mieli okazję zamówić "Think Later" w przedsprzedaży, która rozpocznie się w środę, 8 listopada o godzinie 10:00 czasu lokalnego (dla Wielkiej Brytanii i Irlandii).

Ogólna sprzedaż biletów rozpocznie się w piątek, 10 listopada, o godzinie 10 czasu lokalnego dla wszystkich miast w Europie i Wielkiej Brytanii na stronie TateMcRae.com.

53 koncerty. Zobacz terminarz

"Think Later Tour". Terminarz na 2024 rok:

17 kwietnia, środa - Dublin, Irlandia - 3Olympia Theatre

18 kwietnia, czwartek - Dublin, Irlandia - 3Olympia Theatre

20 kwietnia, sobota - Glasgow, Wielka Brytania - Glasgow Academy

22 kwietnia, poniedziałek - Londyn, Wielka Brytania - Eventim Apollo

24 kwietnia, środa - Manchester, Wielka Brytania - O2 Apollo Manchester

26 kwietnia, piątek - Wolverhampton, Wielka Brytania - The Civic At The Halls

28 kwietnia, niedziela - Kolonia, Niemcy - Palladium

29 kwietnia, poniedziałek - Amsterdam, Królestwo Niderlandów - AFAS Live

30 kwietnia, wtorek - Antwerpia, Belgia - Lotto Arena

2 maja, czwartek - Sztokholm, Szwecja - Annexet

3 maja, piątek - Oslo, Norwegia - Spektrum

4 maja, sobota - Kopenhaga, Dania - Falkonersalen

6 maja, poniedziałek - Hamburg, Niemcy - Sporthalle

7 maja, wtorek - Berlin, Niemcy - Verti Music Hall

8 maja, środa - Praga, Czechy - Forum Karlin

10 maja, piątek - Warszawa, Poland - COS Torwar

12 maja, niedziela - Zurych, Szwajcaria - Halle 622

13 maja, poniedziałek - Wiedeń, Austria - Gasometer

14 maja, wtorek - Monachium, Niemcy - Zenith

16 maja, czwartek - Mediolan, Włochy - Fabrique

17 maja, piątek - Paryż, Francja - Zenith

20 maja, poniedziałek - Barcelona, Hiszpania - Sant Jordi Club

21 maja, wtorek - Madryt, Hiszpania - Palacio Vistalegre

22 maja, środa - Lizbona, Portugalia - Coliseu de Lisboa

5 lipca, piątek - Calgary, AB - Hometown Show*

7 lipca, niedziela - Woodinville, WA - Chateau Ste Michelle

9 lipca, wtorek - San Francisco, CA - Bill Graham Civic Auditorium

11 lipca, czwartek - Los Angeles, CA - The Greek Theatre

14 lipca, niedziela - Phoenix, AZ - Arizona Financial Theatre

17 lipca, środa - Austin, TX - Moody Amphitheater at Waterloo Park

19 lipca, piątek - Houston, TX - 713 Music Hall

20 lipca, sobota - Irving, TX - The Pavilion at Toyota Music Factory

21 lipca, niedziela - Rogers, AR - Walmart AMP

24 lipca, środa - Cincinnati, OH - The Andrew J Brady Music Center

27 lipca, sobota - Toronto, ON - Budweiser Stage

28 lipca, niedziela - Sterling Heights, MI- Michigan Lottery Amphitheatre

30 lipca, wtorek - Saint Louis, MO - Saint Louis Music Park

1 sierpnia, czwartek - Minneapolis, MN - The Armory

6 sierpnia, wtorek - Nashville, TN - Ascend Amphitheater

7 sierpnia, środa - Indianapolis, IN - Everwise Amphitheater at White River State Park

9 sierpnia, piątek - Boston, MA - MGM Music Hall at Fenway

13 sierpnia, wtorek - Waszyngton, DC - The Anthem

14 sierpnia, środa - Filadelfia, PA - Skyline Stage at Mann

16 sierpnia, piątek - Raleigh, NC - Red Hat Amphitheater

17 sierpnia, sobota - Atlanta, GA - Cadence Bank Amphitheatre at Chastain Park

22 sierpnia, czwartek - Nowy Jork, NY - Madison Square Garden**

8 listopada, piątek - Perth, Australia - Red Hill Auditorium

10 listopada, niedziela - Brisbane, Australia - Riverstage

12 listopada, wtorek - Sydney, Australia - Hordern Pavilion

15 listopada, piątek - Adelaide, Australia - AEC Theatre

17 listopada, niedziela - Melbourne, Australia - Margaret Court Arena

19 listopada, wtorek - Auckland, Nowa Zelandia - Spark Arena

21 listopada, czwartek - Wellington, Nowa Zelandia - TSB Arena

* Venue TBA / ** Additional support TBA

O Tate McRae

Pochodząca z Calgary piosenkarka/autorka tekstów/tancerka Tate McRae stała się artystką, którą warto obserwować, dzięki osiągnięciom takim jak ponad 6,7 miliarda streamów czy ponad 945 miliona wyświetleń teledysków.

Tate McRae otrzymała niezliczone wyróżnienia, w tym nominacje do dwóch nagród Billboard Music Awards, nagrody MTV VMA Award, People's Choice Award, czterech nagród iHeartRadio Music Awards i dziewięciu nagród JUNO Awards. Znalazła się na prestiżowej liście Variety 2022 Power of Young Hollywood, a przez ostatnie trzy lata figurowała w zestawieniu Billboard 21 Under 21 oraz w rankingu Forbes 30 Under 30 w 2021 roku, gdzie może pochwalić się tytułem najmłodszego muzyka na liście.

Jej singiel "you broke me first" wyróżniony numerem #1 przez RIAA z 3-krotnym platynowym statusem zgromadził ponad 1,9 miliarda odtworzeń od czasu premiery w 2020 roku. Tate współpracowała z wieloma artystami, w tym z Regardem i Troye Sivanem przy ich tanecznym hicie nr 1 "You", z Khalidem przy utworze "working", razem z Tiësto stworzyli "10:35", a z Jeremym Zuckerem współpracowała przy jej viralowym singlu "that way". Artystka koncertowała na całym świecie i wystąpiła na wielu festiwalach muzycznych, w tym Lollapalooza, Bonnaroo, Firefly, The Governor's Ball, Austin City Limits i innych.

W ubiegłym roku wydała swój bardzo oczekiwany debiutancki album "i used to think i could fly", który był na 1. miejscu Global Top Albums Debut Chart serwisu Spotify, znalazł się w pierwszej dziesiątce w kilku krajach tuż po premierze, do dziś zdobywając ponad 1,5 miliarda odtworzeń. Album został doceniony m.in. przez Billboard, który stwierdził, że "...Tate McRae wkracza na gwiazdorską ścieżkę swoim długo oczekiwanym debiutanckim albumem" podczas, gdy GRAMMY.com stwierdziło, że "...każdy utwór pokazuje, że McRae jest gotowa, aby stać się jedną z najbardziej prawdziwych i naturalnych supergwiazd swojego pokolenia".

Strona internetowa artystki dostępna TUTAJ.