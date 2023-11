105. rocznica wybuchu powstania wielkopolskiego zostanie uczczona w Poznaniu koncertem "Wielkopolska GRA! dla muzeum", który odbędzie się 17 grudnia. Wystąpią: Katarzyna Nosowska, Krzysztof Zalewski, Natalia Przybysz, Natalia Szroeder, Piotr Rogucki, Kev Fox, Michał Wiraszko i zespół Muchy. Każdy bilet będzie wkładem widzów w budowę nowej siedziby Muzeum Powstania Wielkopolskiego.

/ Wielkopolski Urząd Wojewódzki / Materiały prasowe

Koncert odbędzie się w hali nr 5 Międzynarodowych Targów Poznańskich. Artyści wykonają swoje najbardziej znane utwory w nowych aranżacjach.

Powstanie Wielkopolskie to powstanie zwycięskie, wydarzenie radosne w historii Wielkopolski. To powód, by tę rocznicę obchodzić radośnie i tak do niej podchodzić. Ta piękna historia nas jednoczy, daje powód do dumy i satysfakcji z tego, co zrobili nasi przodkowie. W 105. rocznicę proponujemy nieco więcej, niż podczas dotychczasowego, corocznego świętowania. Stąd w tym roku dwa momenty kulminacyjne obchodów - miasteczko powstańcze i koncert w weekend 16-17 grudnia oraz główne uroczystości 27 grudnia - zapowiada marszałek województwa wielkopolskiego Marek Woźniak.

Dyrektorem artystycznym grudniowego koncertu jest muzyk, kompozytor i multiinstrumentalista Andrzej Smolik. Wystąpi zespół wspaniałych muzyków. Każdy z tych artystów ma swój własny dorobek - na pewno z niego skorzystamy, ale będzie on podany w nieco inny, zaaranżowany specjalnie na tę okazję sposób - powiedział.

Doznania dźwiękowe dopełnią wizualizacje utworzone przez Tomasza Kuczmę - artystę wizualnego, autora okładek albumów muzycznych m.in. Krzysztofa Zalewskiego i Natalii Przybysz.

Dyrektor Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości Przemysław Terlecki poinformował na konferencji, że są szanse, że budowa nowego Muzeum Powstania Wielkopolskiego rozpocznie się na przełomie obecnego i kolejnego roku. Jesteśmy po kilku bardzo ważnych rozstrzygnięciach: konkursie na koncepcję wystawy stałej oraz wyborze inżyniera kontraktu. Aktualnie prowadzimy też rozmowy z firmą, która ma podjąć się budowy nowego gmachu muzeum powstania - powiedział.

16 i 17 grudnia wielkopolski samorząd zaprosi do miasteczka powstańczego na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich.

Centralne obchody 105. rocznicy wybuchu powstania odbędą się w Poznaniu 27 grudnia w Narodowy Dzień Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego. Uroczystości organizuje Samorząd Województwa Wielkopolskiego wraz z Towarzystwem Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919. Dzień później obchody odbędą się w Warszawie.

Nowy gmach muzeum wraz z wystawą stałą o powierzchni 3 tys. m kw. zostanie wybudowany w historycznym sąsiedztwie Wzgórza św. Wojciecha i Cmentarza Zasłużonych Wielkopolan w Poznaniu, gdzie spoczywają m.in. prochy generała Stanisława Taczaka, pierwszego naczelnego dowódcy Powstania Wielkopolskiego. Wystawa stała i całe nowe Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919, zgodnie z harmonogramem mają być gotowe do grudnia 2026 roku.

Powstanie wielkopolskie wybuchło 27 grudnia 1918 r. w Poznaniu. Do połowy stycznia wyzwolono większą część Wielkopolski. Zdobycze powstańców potwierdził rozejm w Trewirze, podpisany przez Niemcy i państwa ententy 16 lutego 1919 roku. W myśl jego ustaleń front wielkopolski został uznany za front walki państw sprzymierzonych. Ostateczne zwycięstwo przypieczętował podpisany 28 czerwca 1919 r. traktat wersalski. Na jego mocy do Polski powróciła prawie cała Wielkopolska.