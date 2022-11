W czwartek w Arkadach Kubickiego przy Zamku Królewskim rozpoczną się 30. Targi Książki Historycznej. Impreza potrwa do niedzieli.

Targi rozpoczną się w czwartek / Albert Zawada / PAP

Już od 25 lat przyznajemy Nagrody Klio. Jury podejmuje decyzje, wybierając książki z dwóch ostatnich lat, obecnie wybiera książki z lat 2021 i 2022. W tym roku 82 wydawnictwa przysłało około dwustu książek. Jak co roku, przyznaliśmy nagrody w czterech kategoriach - autorskiej, monografii naukowej, edytorskiej oraz w kategorii varsaviana. To są nagrody finansowe - powiedział PAP dyrektor Targów Książki Historycznej i prezes zarządu Fundacji Historia i Kultura Waldemar Michalski. Targi Książki Historycznej obchodzą w tym roku dwa jubileusze - 30-lecia istnienia i 25-lecia Nagrody Klio - podkreślał.

Prezes Fundacji Historia i Kultura Waldemar Michalski / Albert Zawada / PAP

W skład jury Nagrody Klio wchodzą prof. dr hab. Halina Manikowska, prof. dr hab. Tomasz Szarota, prof. dr hab. Jacek Banaszkiewicz, prof. dr hab. Jan Kieniewicz, prof. dr hab. Maciej Janowski oraz dziennikarze Tomasz Łubieński, Marian Turski, Tomasz Urzykowski.

Jakie tytuły nominowano do Nagrody Klio?

W tym roku do Nagrody Klio w kategorii autorskiej nominowano Annę Wylegałę za książkę "Był dwór, nie ma dworu. Reforma rolna w Polsce", Konstantego Geberta za książkę "Ostateczne rozwiązania. Ludobójcy i ich dzieło" oraz Andrzeja Brzezieckiego za "Wielka gra majora Żychonia. As wywiadu kontra Rzesza".

W kategorii monografia naukowa nominację otrzymała Aleksandra Rzeszotarska-Nowakiewicz za książkę "Styl Nidajno. Źródła, inspiracje i przykłady rzymsko-barbarzyńskiej koncepcji zdobniczej z późnej starożytności", Marzena Woźniak-Łabieniec za książkę "Cenzorskie lekcje literatury. Studia o systemowej kontroli słowa w Polsce po 1945 roku" oraz Maciej Gołąb za książkę "Mazurek Dąbrowskiego. Muzyczne narodziny hymnu".

W kategorii edytorskiej nominowano Muzeum Narodowe w Krakowie za książkę "Lelewel. Rytownik Polski (redakcja naukowa: Janina Wilkosz)", Wydawnictwo Bellona za książkę "Okupowana Polska w liczbach", Bibliotekę Więzi za książkę "Andrzej Friszke. Zawód: historyk Rozmawiają Jan Olaszek i Tomasz Siewierski", Żydowski Instytut Historyczny za książkę "Żydzi i Piłsudski" (autorka Jolanta Żyndul" oraz Centrum Dialogu im. Juliusza Mieroszewskiego za publikację "Dokumenty do historii stosunków polsko-sowieckich. 1918-1926 - cz. I (1918-1921) i cz. II (1921-1926) i 1939-1945 - cz. I (1939-1942) i cz. II (1943-1945".

Nominacje do kategorii varsaviana otrzymali Błażej Brzostek za książkę "Wstecz. Historia Warszawy do początku" (Muzeum Warszawy), Maria Ferenc za książkę "Każdy pyta, co z nami będzie". Mieszkańcy getta warszawskiego wobec wiadomości o wojnie i zagładzie" (Żydowski Instytut Historyczny), Michał Wójcik za książkę "Błyskawica: historia Wandy Traczyk-Stawskiej - żołnierza Powstania Warszawskiego" (Wydawnictwo W.A.B.)oraz Muzeum Powstania Warszawskiego za "Leksykon oddziałów Powstania Warszawskiego" pod redakcją Katarzyny Utrackiej.

Zaprezentują się 182 wydawnictwa

Dyrektor Wydawnictwa Instytutu Pamięci Narodowej Karolina Imianowska / Albert Zawada / PAP

Organizatorem Targów Książki Historycznej jest Fundacja Historia i Kultura, Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, Instytut Pamięci Narodowej oraz Stowarzyszenie Muzealników Polskich - Oddział Mazowiecki. Partnerem wydarzenia jest Copyright Polska.

Jako Instytut Pamięci Narodowej po raz pierwszy występujemy w roli współorganizatora. Nie mogło nas zabraknąć, jako największego wydawnictwa historycznego w Polsce. W ofercie instytutu mamy ponad 950 tytułów książek. Zaprosiliśmy 15 autorów, którzy przez cztery dni będą spotykać się z czytelnikami. Będą dyskusje, może i polemiki. Ponadto przygotowaliśmy dziewięć obszernych paneli dyskusyjnych z udziałem historyków i autorów - powiedziała dyrektor wydawnictwa IPN, Karolina Imianowska.

Na targach swoją ofertę zaprezentują 182 wydawnictwa. Będą miejscem popularyzacji literatury historycznej, okazją do spotkań czytelników z wydawcami, wymiany doświadczeń i zakupów.



W Salonie Książki Muzealnej zostaną zaprezentowane publikacje wydane przez polskie placówki muzealne, m.in. Muzeum Azji i Pacyfiku, Muzeum Kazimierza Pułaskiego w Warce, Kresów i Ziemi Ostrowskiej, Kultury Kurpiowskiej, Łazienek Królewskich w Warszawie, Mazowieckiego w Płocku, Miejskiego Domu Gerharta Hauptmanna w Jeleniej Górze, Miejskiego w Suchej Beskidzkiej, Narodowego w Gdańsku, Narodowego Ziemi Przemyskiej, Sopotu, Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej, Ziemi Mińskiej, Ziemi Wieluńskiej, Ziemiaństwa w Dobrzycy Zespół Pałacowo-Parkowy, Stacji Muzeum oraz Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie.