Bazylea, szwajcarska metropolia nad Renem, została wybrana na miejsce kolejnej edycji Konkursu Piosenki Eurowizji w 2025 r. – poinformowali organizatorzy.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Bazylea, która jest ośrodkiem przemysłu chemicznego i farmaceutycznego, ale też kulturalnym, wygrała rywalizację o goszczenie konkursu z Genewą. Właśnie te dwa miasta były brane pod uwagę ze względu na dogodne połączenia transportowe, liczbę miejsc hotelowych i bezpieczeństwo.

Konkurs w dniach 13-17 maja przyszłego roku odbędzie się w Szwajcarii, gdyż zwycięzcą ostatniej edycji został Szwajcar Nemo. Poprzednio konkurs Eurowizji wygrała dla tego kraju Kanadyjka Celine Dion w 1988 r., która startowała pod szwajcarską flagą.



Konkurs Eurowizji jest organizowany co roku przez Europejską Unię Nadawców z siedzibą w Genewie. Po raz pierwszy odbył się w 1956 r. w szwajcarskim Lugano.



Eurowizja to największy konkurs piosenki na świecie. Tegoroczną edycję oglądało ok. 163 mln osób.