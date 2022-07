Blisko 100 funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Centralnego Biura Śledczego Policji i Krajowej Administracji Skarbowej zatrzymało 20 osób, które miały uczestniczyć w wyłudzeniach podatku VAT. Przeszukano ponad 70 miejsc.

Akcja służb w ponad 70 miejscach / Krajowa Administracja Skarbowa / Materiały prasowe

Zatrzymani to przedsiębiorcy, którzy kupowali faktury oraz wystawcy faktur o łącznej wartości ponad 86 mln zł - wynika ze wspólnego śledztwa krakowskiej delegatury CBA, stołecznego zarządu CBŚP i KAS - Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego. Śledztwo to nadzoruje warszawska prokuratura regionalna - poinformował zespół prasowy CBA.

To kolejne osoby zatrzymane w obejmującym obecnie ok. 1000 firm śledztwie, w którym wartość nierzetelnych i poświadczających nieprawdę faktur VAT to ponad miliard złotych. Obecnie w całym śledztwie jest 114 podejrzanych, na których majątku zabezpieczono 16 mln zł - zaznaczono.

Jak działała grupa przestępcza?

Śledztwo dotyczy działania zorganizowanej grupy przestępczej wystawiającej i posługującej się nierzetelnymi oraz poświadczającymi nieprawdę fakturami VAT w celu obniżenia wysokości należności publicznoprawnych. Grupa w ramach powiązań podmiotów gospodarczych wystawiała nierzetelne faktury VAT. Poświadczały one fikcyjne transakcje zakupu oraz sprzedaży towarów i usług i umożliwiały obniżenie podatku, który powinien trafić do budżetu państwa - poinformowała PAP rzeczniczka prasowa KAS Anita Wielanek.

Jak dodała, "wystawiane dokumenty obejmowały fikcyjne transakcje dotyczące zakupu oraz sprzedaży usług oraz towarów handlowych". Wyjaśniła, że zabezpieczono majątek o wartości blisko 4 mln zł oraz zastosowano poręczenia majątkowe w wysokości 800 tys. zł.

Wkrótce kolejne zatrzymania

Prokurator postawił zatrzymanym zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, dokonywania oszustw podatkowych oraz tzw. zbrodni vatowskiej. Wobec jednego z zatrzymanych na wniosek prokuratora sąd zdecydował o areszcie, pozostałym prokurator wyznaczył wolnościowe środki zapobiegawcze - wynika z informacji CBA i KAS.

Wielanek wskazała, że równolegle do prowadzonego wspólnego śledztwa funkcjonariusze KAS - Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego podejmują działania kontrolne i typują kolejnych nierzetelnych podatników.

Dzięki temu Skarb Państwa odzyskał już przeszło 25 mln zł - zaznaczyła rzeczniczka prasowa KAS.