Samolot gaśniczy rozbił się w Bielawie koło Warszawy. Pilot został zabrany przez śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Do wypadku doszło w Bielawie w powiecie piaseczyńskim.

Prawdopodobnie maszyna lądowała awaryjnie na polu i w trakcie tego manewru spadła dachem do dołu - informuje serwis remiza.pl.

Pilot został przetransportowany do szpitala śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Pilot jest przytomny, ale w czasie awaryjnego lądowania doznał obrażeń - dowiedział się dziennikarz RMF FM, Michał Dobrołowicz.

Maszyna, którą pilotował, to dromader, czyli samolot gaśniczy, należący do Lasów Państwowych. W awionetce doszło do awarii silnika w czasie, gdy pilot monitorował sytuację w lasach w okolicy Piaseczna.

W tej części Polski obowiązuje teraz trzeci, najwyższy poziom zagrożenia pożarowego. W miejscu wypadku pracuje jeszcze policja, która będzie wyjaśniać okoliczności wypadku.