Warsztaty, wykłady wybitnych ekspertów i dyskusje na tematy z różnych dziedzin naukowych - to wszystko czeka na uczestników 26 Festiwalu Nauki w Warszawie. Wydarzenie rozpoczęło się 16 września.

To już 26 raz, kiedy świat nauki mobilizuje się w szczytnym celu, jakim jest promowanie wiedzy. Seria wydarzeń poświęconych nauce odbędzie się w Warszawie w dniach 16-25 września. Współorganizatorami zostało osiem warszawskich uczelni, m. in. Uniwersytet Warszawski, Politechnika Warszawska, czy Warszawski Uniwersytet Medyczny.

Oferta Festiwalu skierowana jest zarówno do dzieci, jak i dorosłych. Składają się na nią setki wydarzeń - wykładów, na których można zadawać pytania, warsztatów, wycieczek czy gier edukacyjnych.

Największa liczba miejsc jest zarezerwowana dla uczestników debat. Ich tematami będą m. in. energetyka, pandemia Covid, czy kryzys klimatyczny.

Misja festiwalu

Misją Festiwalu Nauki jest to, żeby mówić o nauce w sposób zrozumiały dla wszystkich. Trudno mówić do ludzi o rzeczach, które ich nie interesują, dlatego zostały wybrane tematy bieżące. Dzięki nim mamy nadzieję zachęcić do odwiedzenia nas - mówi prof. Joanna Tyrowicz, członkini Rady Programowej Festiwalu Nauki.

Poza debatami można wziąć udział chociażby w wykładach i warsztatach. Wśród tematów znajdzie się zarówno biologia, medycyna i nauki rolnicze, jak również zagadnienia z zakresu prawa, nauk społecznych, czy ekonomicznych.

W radzie programowej Festiwalu zasiada 20 naukowców z różnych uczelni, reprezentujących różne dziedziny badawcze. Jak mówi prof. Tyrowicz, nie ma znaczenia, w jakiej jednostce ktoś pracuje, bo naukowcy biorący udział w projekcie mają przyjemność z tego co robią.

Na festiwal można zapisać się za pośrednictwem strony internetowej festiwalnauki.edu.pl . Jak mówi prof. Tyrowicz, co roku na wydarzenie zapisuje się wiele szkół.

Takie wydarzenie jest bardzo atrakcyjne, bo dzieci świetnie się bawią poznając naukę, a jednocześnie nauczyciele mogą się czegoś nauczyć i zobaczyć. Wartość festiwalu polega na tym, że wychodzimy do państwa i pokazujemy to, czym się na co dzień zajmujemy. Okazuje się, że dzięki kontaktom z dziećmi, młodzieżą, dorosłymi osobami, jesteśmy w stanie na naszą pracę spojrzeć innymi oczami i dzięki temu ją rozwijać. Nie tylko dzielimy się z państwem, ale też bardzo dużo od państwa dostajemy - wyjaśnia Joanna Tyrowicz.

Rok 2022 to rok botaniki

Przewodnim motywem graficznym są ważne dla przyrody rośliny. Powód takiego wyboru był nieprzypadkowy.

Rok 2022 to rok botaniki, w związku z tym symbolika graficzna tegorocznego Festiwalu Nauki jest "ubrana" w elementy botaniczne. Zachęcam wszystkich do zapoznania się z tym, co poszczególne elementy graficzne znaczą. Opis roślin pokazuje, jak bardzo poszczególne nauki się przenikają. Można patrzeć na botanikę z perspektywy historycznej, społecznej, oczywiście także czysto biologicznej, ale także fizjologicznej - wyjaśnia prof. Joanna Tyrowicz.

Pełny program 26. Edycji Festiwalu Nauki znajdziecie na https://festiwalnauki.edu.pl/