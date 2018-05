"Moc rozumu" - to hasło tegorocznego Festiwalu Nauki i Sztuki. Na Rynku Głównym od dzisiaj do soboty rozstawione zostało namiotowe miasteczko, w którym prezentować się będą krakowskie uczelnie. Naukowcy i studenci będą się starali pokazać, w jaki sposób nauka łączy się ze sztuką, a także że nauka to także sztuka.

