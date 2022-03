Policjanci z płockiej komendy zatrzymali podejrzanych o udział w rozboju i kradzież ponad 2 mln złotych. Funkcjonariusze odzyskali część skradzionych pieniędzy. Sąd zdecydował o aresztowaniu jednego z zatrzymanych.

/ Jacek Skóra / RMF24

Do rozboju doszło wieczorem 20 grudnia ubiegłego roku na terenie jednej z firm kurierskich w Płocku. Sprawcy zaatakowali konwojenta, który przenosił do samochodu gotówkę. Po napadzie napastnicy szybko oddali się dostawczym autem, które kilka ulic dalej porzucili i spalili.

Zatrzymani mają 46 i 58 lat.



W trakcie przeszukania domu młodszego z zatrzymanych, pies wyszkolony do wyszukiwania walut odnalazł ukrywaną pod drewnianą podłogą torbę z zawartością kilkuset tysięcy złotych.

Podejrzewani trafili do policyjnego aresztu. Na podstawie zebranego materiału dowodowego usłyszeli w Prokuraturze Okręgowej w Płocku zarzut rozboju. Prokuratura wystąpiła z wnioskami do sądu o tymczasowe aresztowanie podejrzanych. Sąd przychylił się do jednego z wniosków i zastosował areszt wobec 46-letniego mężczyzny.

