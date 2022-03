Z Irlandii dotarł transport z pomocą humanitarną. Zorganizowały ją irlandzkie firmy, w tym spedycyjne. Dary trafią do uchodźców i na Ukrainę.

Punkt Pomocy dla uchodźców w hali sportowej w Płocku / Szymon Łabiński / PAP

Do Płocka dotarł w poniedziałek TIR z Irlandii z pomocą humanitarną dla uchodźców i Ukrainy. Zbiórkę żywności, leków i środków higienicznych zorganizowały irlandzkie firmy, w tym spedycyjne. Część darów trafi do ukraińskich uchodźców, którzy przebywają w Płocku, część zostanie wysłana na Ukrainę.

Dziś dotarł do Płocka transport z pomocą humanitarną dla Ukrainy od irlandzkich firm. Na 26 paletach znalazły się m.in. leki, żywność i środki czystości– przekazał na Facebooku prezydent Płocka Andrzej Nowakowski. Podziękował jednocześnie organizatorom zbiórki, którzy dostarczyli z Irlandii dary dla Ukrainy.

Jak poinformowała Alina Boczkowska z płockiego urzędu miasta, transport z pomocą humanitarną dla Ukrainy, który dotarł tam w poniedziałek, to inicjatywa jednej z firm spedycyjnych w Dublinie, która zorganizowała zbiórkę darów wśród tamtejszych podmiotów swej branży.

Dodała, że TIR, który w poniedziałek dotarł do Płocka z Irlandii, zostanie rozpakowany, a dary zostaną posegregowane – część trafi do uchodźców, którzy przebywają w tym mieście, a część będzie ponownie zapakowana i przygotowana do transportu z pomocą humanitarną, który na Ukrainę prawdopodobnie wyjedzie jeszcze w tym tygodniu.

W Płocku tuż po agresji Rosji na Ukrainę ruszyła zbiórka pomocowa dla Ukrainy, przede wszystkim dla Żytomierza, który z płockim samorządem współpracuje od 2013 r. Zbiórka ta, w tym żywności, środków medycznych i higienicznych, cały czas trwa. Dotąd do Żytomierza wyjechało sześć transportów z pomocą humanitarną.

W ostatnim czasie w Płocku zorganizowano też pilną zbiórkę pomocy dla Kijowa. Najbardziej potrzebne są m.in. kamizelki militarne i kuloodporne, hełmy kewlarowe, nocne celowniki optyczne i lornetki z dalmierzami, a także leki i żywność. Zbiórka ta również trwa.