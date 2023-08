We wtorek, 1 sierpnia, w 79. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego na terenie Warszawy odbędą się liczne uroczystości. W związku z tym kierowcy i pasażerowie komunikacji miejskiej muszą się liczyć z utrudnieniami.

Uczestnicy Apelu Pamięci w przeddzień 79. rocznicy wybuchu powstania warszawskiego / Radek Pietruszka / PAP

Ma Mokotowie, po uroczystościach przed pomnikiem "Mokotów Walczący - 1944" w parku Orlicz-Dreszera (godzina 10) rozpocznie się Marsz Mokotowa (godzina 11). Jego uczestnicy przejdą ulicą Puławską do Dworkowej - przed obelisk "Pamięci Żołnierzy AK Powstańców Mokotowa".

W przypadku braku możliwości przejazdu linie autobusowe zostaną skierowane na trasy objazdowe - poinformował Zarząd Transportu Miejskiego.

Linie 141, 172 tylko w kierunku P+R Al. Krakowska, od skrzyżowania Dolna/Puławska: Puławska, Madalińskiego, Niepodległości, Odyńca i dalej własną trasą. Linia 222 w kierunku Bielańska, od skrzyżowania Malczewskiego/Niepodległości: Niepodległości, Madalińskiego, Puławska i dalej własną trasą. Natomiast w kierunku Spartańska: od skrzyżowania Puławska/Madalińskiego: Madalińskiego, Niepodległości, Malczewskiego i dalej własną trasą.

Utrudnienia w Śródmieściu

W Śródmieściu uroczystość składania kwiatów przy pomniku generała Stefana Roweckiego "Grota" (godzina 13.15), u zbiegu ulicy Chopina i Alej Ujazdowskich będzie wiązała się z ograniczeniami w parkowaniu. Te będą obowiązywały - także na wyznaczonych miejscach postojowych - od początku dnia do około godziny 14.30 - na krótkim odcinku ulicy Chopina.

Wydarzenia rocznicowe przed pomnikiem Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej (godzina 14) u zbiegu ulic Matejki i Wiejskiej także będą się wiązać ze zmianami w parkowaniu. Obustronny zakaz zatrzymywania się i postoju zostanie wprowadzony na całej długości ulicy Matejki od Alej Ujazdowskich do Wiejskiej oraz po północnej stronie ulicy Pięknej (na tym samym odcinku, także na wyznaczonych miejscach postojowych, z wyłączeniem zaproszonych gości).

Dodatkowo od godziny 8 ulica Matejki zostanie zamknięta dla ruchu, od wjazdu do gmachu Ambasady Kanady do ulicy Wiejskiej. Ograniczenia w ruchu i parkowaniu będą obowiązywać 1 sierpnia, od początku dnia do godziny 17.

Godzina W

Kulminacyjnym momentem obchodów będzie Godzina W. Punktualnie o godzinie 17 w Warszawie zawyją syreny, a cała stolica zatrzyma się, by minutą ciszy uczcić powstańczy zryw.

W tym czasie przedstawiciele władz państwowych i samorządowych oddadzą hołd bohaterom Powstania Warszawskiego przy pomniku Gloria Victis na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach. W związku z uroczystościami przez cały dzień na ulicy Ostrowieckiej - a także na całym parkingu przy Cmentarzu Wojskowym - wprowadzony zostanie zakaz parkowania (także dla posiadaczy abonamentu z kodem Z-05 - z wyłączeniem autobusów, pojazdów MTON, pojazdów zaproszonych gości i organizatora oraz samochodów z przepustkami).

Zakaz zatrzymywania się i postoju - z wyłączeniem taksówek dowożących powstańców i aut zaproszonych gości - będzie obowiązywał także na ulicy Powązkowskiej, po stronie cmentarza, na odcinku od ronda Ofiar Zbrodni Katyńskiej do Ostrowieckiej. Ponadto od godziny 10 do końca dnia wjazd w ulicę Ostrowiecką i na parking przy nekropolii zostanie wyłączony z ruchu indywidualnego.

Do końca dnia będą mogły tam wjechać wyłącznie autobusy, MTON, pojazdy zaproszonych gości i organizatora oraz samochody z przepustkami Urzędu m.st. Warszawy - zaznaczył ratusz.

Utrudnienia na Woli

Na Woli o godzinie 18.30 rozpocznie się uroczystość składania kwiatów na kurhanie, gdzie znajdują się prochy kilkudziesięciu tysięcy mieszkańców stolicy, którzy zginęli w czasie Powstania Warszawskiego. Przed pomnikiem "Polegli - Niepokonani" na Cmentarzu Powstańców Warszawy na Woli zaplanowany jest także Apel Pamięci i modlitwa ekumeniczna. W dniu uroczystości wprowadzone zostaną zmiany w parkowaniu.

Przez cały dzień nie będzie można zostawić auta na wewnętrznej jezdni ulicy Wolskiej, od Sowińskiego w stronę Redutowej. W godzinach 16.30-20 obowiązywać będą także zmiany w ruchu - wprowadzony zostanie zakaz wjazdu na szutrową drogę prowadzącą od ulicy Redutowej w stronę pomnika oraz na ulicę Sowińskiego (z obu stron nekropolii). Od ulicy Szulborskiej w stronę pomnika przejechać będą mogły jedynie pojazdy służb miejskich i osoby dojeżdżające do posesji położonych bezpośrednio przy drodze, a od strony ulicy Wolskiej także pojazdy i taksówki dowożące zaproszonych gości.

"Warszawiacy śpiewają (nie)zakazane piosenki"

O zmierzchu (o godzinie 20.30) mieszkańcy tradycyjnie zgromadzą się na placu Piłsudskiego, by wziąć udział w wydarzeniu "Warszawiacy śpiewają (nie)zakazane piosenki". Od około godziny 18.30 do północy zamknięte dla ruchu zostaną place Piłsudskiego oraz Małachowskiego, a także ulice: Wierzbowa, Focha i Królewska.

ZTM przekazał, że w związku z tym autobusy zostaną skierowane na trasy objazdowe.

Linia 106 w kierunku Ostroroga: od skrzyżowania Świętokrzyska/Krakowskie Przedmieście: Świętokrzyska, Marszałkowska, Królewska i dalej własną trasą a w kierunku Mariensztat: od skrzyżowania Królewska/Marszałkowska: Marszałkowska, Senatorska, Miodowa, Krakowskie Przedmieście i dalej własną trasą.

Linia 111 w kierunku Esperanto: od skrzyżowania Królewska/Krakowskie Przedmieście: Krakowskie Przedmieście, Miodowa, Senatorska i dalej własną trasą a w kierunku Gocław: od pl. Teatralnego: Senatorska, Miodowa, Krakowskie Przedmieście i dalej własną trasą.

Linie 128, 175 w kierunku pl. Piłsudskiego: od skrzyżowania Nowy Świat/Świętokrzyska: Świętokrzyska, Emilii Plater, Twarda, pl. Grzybowski a w kierunku Szczęśliwice, Lotnisko Chopina: pl. Grzybowski, Królewska, Marszałkowska, Senatorska i dalej własnymi trasami.

Od godz. 13.30 do końca kursowania zmieniony zostaje przystanek krańcowy dla linii 160 na pętli Dw. Centralny. Zostanie przeniesiony na przystanek razem z linią 131.

Od ok. godz. 14 uruchamia się tymczasowe przystanki krańcowe Powązki-Cm. Wojskowy 03, 43, 44 i 47 zlokalizowane na terenie parkingu przed Cmentarzem Wojskowym na Powązkach - przekazał ZTM.