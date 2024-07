W warszawskim zoo przyszła na świat antylopa bongo. Ma na imię Porzeczka. Zwierzę ma już za sobą pierwszy spacer.

Porzeczka / Zoo Warszawa / Materiały prasowe





Warszawskie zoo ma nową mieszkankę. To antylopa bongo. Opiekunowie nadali jej imię Porzeczka.



Samiczka antylopy bongo przyszła na świat dokładnie 26 czerwca. Zwierzę ma za sobą już pierwszy spacer.



Porzeczka jest dzieckiem Walkirii (zwanej Walą) oraz Franka. "Tuż po urodzeniu antylopka szybko wstała i zaczęła ssać mleko mamy. Mama Wala jest bardzo opiekuńcza i nie odstępuje malutkiej na krok" czytamy na stronie warszawskiego zoo.







Narodziny samiczki w warszawskim zoo to duży sukces hodowlany w skali całego kraju. To gatunek rzadko spotykany w europejskich ogrodach zoologicznych. Jego hodowla jest ściśle koordynowana przez Europejskie Stowarzyszenie Ogrodów Zoologicznych i Akwariów (EAZA) w ramach Europejskiego Programu Hodowli Zwierząt Zagrożonych Wyginięciem (EEP).



W polskich ogrodach zoologicznych jest tylko 19 antylop bongo podgatunku wschodniego górskiego. W naturze żyje ok. 140 osobników.

W stołecznym zoo mieszka łącznie 6 bongo: samiec Franek oraz pięć samic: Chilli, Walkiria, Maliki, Hela oraz mała Porzeczka.