W ogrodzie zoologicznym w Łodzi przyszedł na świat hipopotam karłowaty. To pierwszy taki przypadek w historii zoo. Obecnie ogród zamieszkuje trzech przedstawicieli tego gatunku.

fot. Orientarium Łódź / materiały prasowe / Materiały prasowe

Nie znamy jeszcze płci

Nowy mieszkaniec łódzkiego zoo nie ma jeszcze imienia, ponieważ nie jest znana płeć malucha. Prawodpodobnie poznamy ją za kilka tygodni.



Hipopotam przebywa teraz ze swoją mamą na zapleczu. Nie zaburzamy jego spokoju. Opiekunkowie będą zachęcać malucha do wychodzenia na wybieg. Jednak cały proces oswajania przeprowadzamy ostrożnie - małymi krokami. Myślę, że na początku lata zobaczymy małego hipopotama na wybiegu - mówi Justyna Krakowiak, rzeczniczka łódzkiego zoo.



Owoc miłości Jamina i Jabari

Rodzicami malucha są Jamina i Jabari. Oba hipopotamy mają po 7 lat. Samiec trafił do łódzkiego zoo w 2019 roku, a samica dołączyła do niego rok później. Pod koniec maja przyszedł na świat owoc miłości hipopotamów. To pierwszy taki przypadek w historii ogrodu.

W zoo obecnie mieszka trzech przedstwicieli tego gatunku. Dorosłe hipopotamy można oglądać codziennie, w godzinach otwarcia ogrodu - od 9:00 do 19:00.

fot. Orientarium Łódź / materiały prasowe / Materiały prasowe

Żywi się roślinami i owocami leśnymi

Hipopotam karłowaty został sprowadzony do ogrodów zoologicznych w XX wieku. Szacuje się, że na wolności żyje mniej niż 3000 osobników. Gatunek jest narażony na utratę siedlisk z powodu wycinki lasów. Zagrożeniem dla hipopotamów karłowatych są również kłusownicy i myśliwi.

W naturalnych warunkach żyje w lasach deszczowych i bagnach Zachodniej Afryki. Jest aktywny głównie nocą. Żywi się m.in. paprotnikami, roślinami dwuliściennymi, trawami i leśnymi owocami.