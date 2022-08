Od początku roku do największej liczby wypadków drogowych w Warszawie doszło na al. Jana Pawła II i w Alejach Jerozolimskich - wynika ze statystyk stołecznej policji. Między styczniem a majem 2022 roku na obu tych ulicach doszło do łącznie 13 wypadków, w których rannych zostało 13 osób.

/ Shutterstock

Według statystyk Komendy Stołecznej Policji na ulicach Warszawy w tym roku od stycznia do maja doszło w sumie do 274 wypadków drogowych. To o 74 więcej niż w tym samym okresie w 2021 roku.

Większość - 256 wypadków - spowodowana była przez kierujących, a w 15 przypadkach zawinili piesi.

W wyniku tych wypadków 14 osób zginęło, a 291 zostało rannych. Najwięcej poszkodowanych jest wśród osób w wieku od 25 do 39 lat.

Które miejsca w stolicy są najbardziej niebezpieczne?

Do największej liczby wypadków drogowych w Warszawie doszło na al. Jana Pawła II i w Alejach Jerozolimskich.

Stołeczni policjanci wskazali też najbardziej niebezpieczne skrzyżowania w Warszawie. Na skrzyżowaniu al. Wilanowskiej z ul. Rodziny Hiszpańskich doszło do jednego wypadku, w którym zginęła jedna osoba, a dwie zostały ranne. Do jednego wypadku z jedną ofiarą śmiertelną doszło też na skrzyżowaniach Białostockiej i Brzeskiej oraz Rembielińskiej i Bartnicznej.

Najczęstszą przyczyną wypadków na warszawskich ulicach było nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na przejściu dla pieszych (58) i niedostosowanie prędkości do warunków ruchu (43).