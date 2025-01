Na trzy miesiące do aresztu trafi 43-latek, który nożem zaatakował w Warszawie trzech mężczyzn. Według ustaleń policji napastnik najpierw ranił jednego, a następnie zaatakował kolejnych dwóch kolegów. Do zdarzenia doszło w zeszłym tygodniu.

Jak informuje reporter RMF FM, Jakub Rybski, wszyscy czterej mężczyźni się znali i byli nietrzeźwi.

Prawdopodobnie w pewnym momencie doszło do kłótni i 43-latek wyciągnął nóż, którym ranił swoich kolegów. Miał prawie 3 promile alkoholu we krwi.

Ranni trafili do szpitala i to lekarze o ataku powiadomili policję z Woli. Do zdarzenia doszło w zeszłym tygodniu.

Nożownik zatrzymany w swoim mieszkaniu

Nożownik został zatrzymany w swoim mieszkaniu, gdzie zabezpieczono również nóż, którym ranił trójkę swoich znajomych.

Policjanci ustalili również, że kilka dni wcześniej mężczyzna miał także zaatakować kobietę, którą uderzył pięścią w twarz.

Jak dowiedział się nasz reporter, 43-latek był znany policji i kilkukrotnie poszukiwany.

W przeszłości był karany za posiadanie narkotyków, groźby, znieważanie funkcjonariuszy i prowadzenie auta w stanie nietrzeźwości.

Mężczyzna usłyszał teraz w sumie 5 zarzutów. Grożą mu 2 lata więzienia.

