Kobieta wjechała na kładkę dla pieszych przy ulicy Nadbrzeżnej w Giżycku (Warmińsko-Mazurskie). Zrobiła to, by skrócić sobie drogę do pracy. Grozi jej mandat w wysokości 1500 zł i 8 punktów karnych.

Wjechała autem na kładkę dla pieszych, by skrócić sobie drogę KPP Giżycko / Do zdarzenia doszło w miniony czwartek (23 stycznia) w Giżycku, na kładce dla pieszych przy ulicy Nadbrzeżnej. Wyczyn kobiety kierującej autem osobowym zarejestrował monitoring. Jak informuje Komenda Powiatowa Policji w Giżycku, kobieta, skracając sobie drogę do pracy, wjechała na kładkę od strony ulicy 3 Maja, a następnie zjechała na ulicę Wojska Polskiego. Stamtąd udała się do pobliskiego zakładu pracy. W tej sprawie prowadzone są czynności przez policjantów z Giżycka. Za popełnione wykroczenie kobiecie grozi mandat karny w wysokości 1500 złotych i 8 punktów karnych. W przypadku skierowania sprawy do sądu: grzywna w wysokości nawet do 30 tysięcy złotych. "Przypominamy, że kładka przeznaczona jest wyłącznie dla pieszych, a wjazd na nią pojazdem stanowi poważne zagrożenie zarówno dla kierujących, jak i pieszych. Tego typu zachowanie stwarza poważne zagrożenie dla pieszych i jest rażącym naruszeniem przepisów. Policjanci stanowczo reagują na takie wykroczenia, które mogą skutkować wysokim mandatem oraz punktami karnymi" - piszą policjanci z Giżycka. Zobacz również: Pijany kierowca wywrotki taranował inne auta. Jest wyrok

Brutalne pobicia i podpalenia. Coraz więcej podejrzanych o udział w narkotykowym gangu

Mężczyzna z poparzeniami po wybuchu gazu na północy Polski

Narkotykowa szajka w Warmińsko-Mazurskiem. Żołnierze wśród podejrzanych