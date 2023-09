W województwie mazowieckim rusza jesienna akcja szczepienia lisów przeciwko wściekliźnie. Szczepionka będzie wykładana ręcznie lub zrzucana z samolotów. Nie wolno jej dotykać - przypomina Mazowiecki Urząd Wojewódzki.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Jesienną akcję szczepienia lisów wolno żyjących od 9 do 20 września prowadzić będzie Mazowiecki Wojewódzki Lekarz Weterynarii z Powiatowymi Lekarzami Weterynarii.



MUW podkreślił, że szczepionka przeciwko wściekliźnie będzie wykładana ręcznie i zrzucana z samolotów na lasy, pola i łąki. Akcja nie obejmie zbiorników wodnych, dróg ani terenów zabudowanych.



Szczepionki dla lisów umieszczane są we wnętrzu przynęty, w kształcie krążka, koloru brunatno-zielonego o zapachu rybnym. Nie wolno ich dotykać. Uodparniają wyłącznie lisy.



Zwierzęta nie przyjmą tych z zapachem człowieka. Przez dwa tygodnie od wyłożenia szczepionki należy zachować ostrożność podczas wyprowadzania zwierząt - zaznaczył MUW.



Każdy, kto miałby styczność ze szczepionką, powinien niezwłocznie skontaktować się z lekarzem medycyny. Należy także zwrócić uwagę na domowe czworonogi, których ewentualny kontakt z preparatem należy zgłosić lekarzowi weterynarii - wyjaśniły służby wojewody.



Jak przypomniał MUW, lis to zwierzę wolno żyjące, najbardziej podatne na zakażenie wirusem wścieklizny, a regularne szczepienia zmniejszają ryzyko zachorowań.



W 2021 roku Mazowiecki Wojewódzki Lekarz Weterynarii poinformował łącznie o 110. przypadkach wścieklizny u zwierząt, nie tylko tych dziko żyjących, ale też domowych, np. kotów. Natomiast w 2022 roku potwierdzono 31 przypadków. W 2023 roku nie potwierdzono nowych przypadków wścieklizny u zwierząt - zaznaczył MUW.