6-metrowe kobiece ręce, które ziemską kulę zagniatają jak ciasto drożdżowe, pojawiły się na ścianie kamienicy przy ulicy Kolumba w Szczecinie. To dzieło lokalnej artystki Klaudii Prabuckiej, która przez ostatnie 6 tygodni wyklejała to dzieło kawałeczek po kawałeczku. Kolorowych fragmentów do ułożenia mozaiki dostarczyli okoliczni mieszkańcy.

Ułożenie mozaiki zajęło autorce 6 tygodni. / Aneta Łuczkowska, RMF FM / RMF FM - reporter Ręce, które kulę ziemską wyrabiają jak porcję ciasta, można podziwiać na ścianie kamienicy przy ul. Kolumba 69. Praca nawiązuje do industrialnego charakteru tej części miasta, a w szczególności do drożdżowni, która znajdowała się kiedyś w okolicy. Ma symbolizować to, jak praca mieszkańców ukształtowała ich mały świat. Czerwone paznokcie mają podkreślać, że chodzi zwłaszcza o kobiecy wkład w wygląd tego świata. Jak mówi autorka mozaiki, cała praca była sporym wyzwaniem. Stworzenie mozaiki zajęło 6 tygodni. Pracowaliśmy codziennie, jak padał deszcz to kleiliśmy w nocy, z czołówkami na głowach. Najtrudniej było zacząć, bo nie mieliśmy wtedy jeszcze doświadczenia w przygotowywaniu mozaiki - mówi Klaudia Prabucka. Mozaika powstała ze starej ceramiki, z pozostałości kafelków, ale w ścianę wkomponowane zostały też fragmenty zastawy stołowej. / Aneta Łuczkowska, RMF FM / RMF FM - reporter Mozaika powstała ze starej ceramiki, z pozostałości kafelków, ale w ścianę wkomponowane zostały też fragmenty zastawy stołowej. Większość kafelków została zebrana od ludzi, ale w trakcie pracy mieszkańcy przynosili nam nowe fragmenty. Wykorzystaliśmy pozostałości remontów, ale też takie kafelki, które czasem w piwnicy zostawiamy, bo może się przydadzą, jak się jakiś wykruszy - dodaje artystka. Dzieło ma 6 metrów wysokości, 7 szerokości, pochłonęło kilkanaście wiader specjalnego kleju do kładzenia glazury na dworze. Nowa, kolorowa elewacja kamienicy została entuzjastycznie przyjęta przez sąsiadów. Jak relacjonuje artystka, mieszkańcy bardzo się cieszyli, obserwowali jak na mozaikowej kuli ziemskiej pojawiał się kolejny kontynent Padł nawet pomysł, by całą ścianę pokryć takim ornamentem. Mozaika została zrealizowana w ramach Stypendium Twórczego Miasta Szczecin.

