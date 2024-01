Lekcje kaligrafii, chemii, czy fizyki sprzed 120 lat? Tak, to możliwe. Wystarczy wybrać się do warszawskiego Wawra. W tzw. Murowance przy ul. Płowieckiej 77 powstało niezwykłe miejsce - "Muzeum z Klasą".

Murowanka w Wawrze / Michał Dukaczewski / RMF FM

"Muzeum z Klasą" to o żywe muzeum, w którym zwiedzający mogą znaleźć odpowiedź na pytanie o to, jak przed laty wyglądały lekcje kaligrafii, fizyki czy chemii. Uczniowie mają także okazje zobaczyć, jak ponad sto lat temu ubierali się nauczyciele, jak wyglądały ówczesne mapy, świadectwa czy podręczniki.

Ale eksponaty to jedno. Największą atrakcją jest wzięcie udziału w lekcji rodem sprzed 100 lat.

Jako fundacja postanowiliśmy wskrzesić to miejsce. Murowanka to był budynek szkoły, która powstała tu ponad 100 lat temu z inicjatywy samych rodziców. W tamtych czasach edukacja była nieobowiązkowa, w związku z tym mało osób mogło się uczyć. To był pierwszy murowany budynek, stąd nazwa - mówi w rozmowie z reporterką RMF FM Anną Zakrzewską Agata Sobocińka, zastępca kierownika muzeum. Ta szkoła działała tu kilkadziesiąt lat, potem została przeniesiona i przez wiele, wiele lat nic się tutaj nie działo. Aż do teraz - dodaje.

Zobaczcie sami jak wygląda zrekonstruowana, historyczna sala lekcyjna z początku XX wieku:

Murowanka w Wawrze Michał Dukaczewski / RMF FM

Zależało nam na tym, żeby dzieci zobaczyły, jak kiedyś wyglądała szkoła, jak uczyli się ich rodzice i dziadkowie. Tu mają okazję zasiąść w starych, oryginalnych ławkach, nauczyć się kaligrafii i wielu innych, często egzotycznych dla nich rzeczy - dodaje Agata Sobocińska.

Do udziału w wyjątkowych lekcjach "Muzeum z Klasą" zaprasza przede wszystkim grupy szkolne. Więcej o tym niezwykłym miejscu możecie przeczytać na stronie https://muzeumzklasa.pl/.