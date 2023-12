Aktor i muzyk Jeremy Renner w rocznicę wypadku opublikuje swój muzyczny album. 1 stycznia gwiazdor filmowych "Avengersów" otarł się o śmierć po tym, jak został przejechany przez pług śnieżny. Renner w mediach społecznościowych napisał, że praca nad płytą była dla niego terapią.

Jeremy Renner / Valerie MACON / AFP / East News

Aktor długo leczył złamanie ponad 30 kości. Do wypadku doszło 1 stycznia w pobliżu domu aktora w stanie Nevada. Renner znany z filmów "Miasto złodziei", "The Hurt Locker. W pułapce wojny", czy filmowa seria "Avengers" w noworoczny poranek próbował odholować samochód terenowy przy pomocy ważącego 6,5 tony pługa śnieżnego. W pewnym momencie aktor stracił panowanie nad pojazdem. Wypadł z kabiny, a gdy usiłował wrócić za kierownicę, został przejechany.

Renner doznał rozległych obrażeń głowy i klatki piersiowej oraz złamał ponad 30 kości. Od tamtej pory przechodzi żmudną rekonwalescencję, której szczegółami dość chętnie dzieli się w mediach społecznościowych.

Jak mówi album "Wait" to taki muzyczny dziennik.

"Historia życia, śmierci, powrotu do zdrowia, wszystkiego, czego nauczyłem się po drodze" - napisał Jeremy Renner. Na zdjęciu na pomoście pozuje w towarzystwie córki. Jej zresztą zadedykował kiedyś jedną ze swoich piosenek: "Najlepsza część mnie".

Wideo youtube

W komentarzach pod wpisem dotyczącym nowego albumu fani aktora zostawili wiele pozytywnych słów.

"Jestem przekonana, że to będzie doskonałe - jak wszystko, co robisz. Z niecierpliwością wyczekuję 1 stycznia" - napisała jedna z użytkowniczek Instagrama. "Wspaniała nowina! Wszyscy jesteśmy niesamowicie dumni. Zaczynamy odliczać dni" - napisała kolejna z fanek. "To, że przekułeś swoje cierpienie w sztukę, jest niezwykłe. Jesteś moim bohaterem i wzorem do naśladowania" - dodał ktoś inny.

Instagram Post

Utwory Rennera znalazły się na ścieżkach dźwiękowych kilku głośnych produkcji, takich jak "Daleka północ", "American Pie" czy "Zabójstwo Jesse’ego Jamesa przez tchórzliwego Roberta Forda". W 2020 roku aktor i muzyk wydał dwa minialbumy: "The Medicine" i "Live For Now". Premiera nowej płyty Jeremy'ego Rennera w Nowy Rok.