Na budowie trasy tramwajowej do warszawskiego Wilanowa nieznany sprawca uszkodził koparkę należącą do wykonawcy robót. Firma Budimex poinformowała, że pojazd został ostrzelany z wiatrówki, z kolei policja przekazała, że szkody mogły zostać wyrządzone przy użyciu twardego narzędzia. Reporter RMF MAXX ustalił natomiast, że to nie pierwszy tego typu incydent na tej budowie.

Uszkodzona koparka / Budimex - Tramwaj do Wilanowa / Jak ustalił reporter RMF MAXX Przemysław Mzyk, do zdarzenia doszło w nocy z wtorku na środę na budowie trasy tramwajowej do warszawskiego Wilanowa. Firma Budimex, generalny wykonawca inwestycji, przekazała, że na pętli Bonifacego ktoś z wiatrówki ostrzelał koparkę, w wyniku czego uszkodzonych zostało kilka szyb. Została ostrzelana z wiatrówki jedna z naszych koparek, która nie tylko pracowała na budowie, ale jednocześnie odgrywała główną rolę w akcji edukacyjnej prowadzonej dla dzieci z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym - powiedział w rozmowie z dziennikarzem RMF MAXX Michał Wrzosek, rzecznik Budimexu. Zdarzenie to jest godne potępienia - koparka została uszkodzona, nie nadaje się w tej chwili do pracy. Sprawę zgłosiliśmy na policję. Wierzymy, że sprawca tego zdarzenia zostanie zatrzymany i ukarany - poinformował Michał Wrzosek. Rzecznik Budimexu podkreślił, że nie jest to pierwszy tego typu incydent na budowie trasy tramwajowej do Wilanowa. Już niestety wcześniej (...) grupie pracowników w nocy jeden z mieszkańców groził bronią. Są to sytuacje, które zgłaszamy na policje, a osoby, które są sprawcami takich zajść, ponoszą tego konsekwencje - dodał. Bezpieczeństwo naszych pracowników jest priorytetem, a niszczenie sprzętu budowlanego czy jakiekolwiek akty dewastacji odnoszą skutek odwrotny do zamierzonego, ponieważ tylko wydłużają prowadzenie prac - zaznaczył. Tymczasem mokotowska policja przekazała, że do uszkodzenia szyb mogło dojść w wyniku ich wybicia przy użyciu twardego narzędzia. Na chwilę obecną nie wykluczamy jednak z żadnej z wersji - powiedziała reporterowi RMF MAXX komisarz Ewa Kołdys. Nie znaleziono żadnych dowodów, np. w postaci śrutu, że doszło do ostrzelania urządzeń - dodała. Jak dodają śledczy, badane są też okoliczności dewastacji innej z maszyn drugiego wykonawcy. Pojazd także ma wybite szyby. Zobacz również: Jest decyzja Trzaskowskiego. Marsz Niepodległości przejdzie ulicami Warszawy

