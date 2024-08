Rekordowy opad dobowy zanotowano także w mazowieckim Borkowie (pow. nowodworski). W ciągu 24 godzin na metr kwadratowy spadły tam 82 litry wody.

Alerty pogodowe

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia II i III stopnia przed silnym deszczem z burzami dla północnej Lubelszczyzny, centrum Mazowsza oraz południa woj. podlaskiego. Dla części woj. lubelskiego i podkarpackiego wciąż obowiązują ostrzeżenia II stopnia przed upałem.

Alert obowiązuje we wtorek do godz. 10 w powiatach położonych bliżej centrum kraju, natomiast w powiatach zlokalizowanych bliżej wschodniej granicy Polski - do godz. 15.

Straż pożarna podaje, że w samej tylko Warszawie interweniowała od poniedziałku do wtorkowego poranka około 1000 razy. Były to wezwania głównie do podtopień.