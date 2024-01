26 lutego wraca na trasę autobus linii nr 21 z Gdyni do Sopotu. W budżetach miast znalazły się środki na przywrócenie połączenia zlikwidowanego w 2023 roku.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Z przedstawicielami władz Sopotu i Gdyni rozmawiała reporterka RMF MAXX Sylwia Kwiatkowska-Łaźniak.

Sopot

Jak powiedziała pełniąca obowiązki prezydenta Sopotu Magdalena Czarzyńska-Jachim, "zabezpieczyliśmy teraz dodatkowe środki w budżecie".

To jest prawie 400 tys. złotych na funkcjonowanie linii nr 21. Linia będzie kursować w dni powszednie, w godzinach szczytu co pół godziny, poza godzinami szczytu co 40 minut. Patrząc także na realia ekonomiczne i na fakt, że "S-ka" teraz jeździ częściej, zdecydowaliśmy, że linia nr 21 nie będzie funkcjonować w soboty, tylko w dni powszednie - powiedziała Magdalena Czarzyńska-Jachim.

P.o. prezydenta Sopotu wyraziła nadzieję na to, że "problemy finansowe Gdyni nie będą się odbijać na mieszkańcach Sopotu". Natomiast to jest sytuacja wszystkich samorządów. My liczymy na to, że w końcu nasze dochody własne będą stabilne, przewidywalne. Nie będzie tylko subwencji, która raz jest, raz nie ma i nigdy nie wiadomo, w jakiej będzie wysokości. W całości jest to dopłata około 400 tys. złotych do końca roku, przy założeniu, że ruszamy od 26 lutego. Kwestia też dostosowania taboru, przygotowania technicznego. W związku z tym od 26 lutego rusza linia nr 21, wraca na trasę Gdynia-Sopot - dodała Magdalena Czarzyńska-Jachim.

Gdynia

W rozmowie z dziennikarką RMF MAXX prezydent Gdyni Wojciech Szczurek powiedział, że "od 12 lutego, od poniedziałku, rusza linia autobusowa, pospieszna linii 'W' z Pustek Cisowskich do szpitala w Redłowie przez Witomino". Linia trolejbusowa nr 34 z Demptowa do Węzła Franciszki Cegielskiej. Linia autobusowa nr 182 z Obłuże do Węzła Franciszki Cegielskiej. Linia autobusowa nr 163 "lecąca" od północnych dzielnic Gdyni - Pogórza, Górnego Oksywia, Obłuża i Chyloni. Linia autobusowa nr 196 z Babich Dołów do Domu Marynarza. Przywrócone zostanie także całonocne funkcjonowanie linii nocnych N10 i N20, zwiększy się także liczba kursów na linii nr 121 - wymieniał Wojciech Szczurek.

Od poniedziałku, 26 lutego, wprowadzony zostanie drugi etap zmian polegający na przywróceniu funkcjonowania linii trolejbusowej nr 30 z Cisowy do centrum, ponownym skierowaniu linii trolejbusowej nr 23 do pętli Kacze Buki oraz linii autobusowej nr 152 do pętli Mały Kack-Sandomierska. Aby obsłużyć linie, która funkcjonuje w ostatnich miesiącach na ul. Strzelców w zamian za linię nr 23, linię trolejbusową, zostanie skierowany trolejbus linii nr 32 na osi tej ulicy. Powrót linii nr 21 - bardzo się cieszę - zaznaczył Wojciech Szczurek.