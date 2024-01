Rekord popularności komunikacji miejskiej w Kielcach. W 2023 roku autobusami przejechało ponad 38 mln pasażerów, to o niemal 2 mln więcej niż w najlepszym dotychczas 2019 roku. Zmiany taryfy biletowej i tras autobusów, zwiększenie częstotliwości kursów na uczęszczanych liniach oraz więcej przystanków - to tylko niektóre udogodnienia, które zachęciły mieszkańców do korzystania z komunikacji zbiorowej.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock Udało się nam pozyskać większą liczbę stałych pasażerów. Wyniki cieszą nas tym bardziej, że pomijając lata pandemiczne, autobusy wykonały mniejszą liczbę kilometrów - zaznacza dyr. Zarządu Transportu Miejskiego Barbara Damian. Zmiany w taryfie biletowej Z danych ZTM wynika, że w 2019 roku z komunikacji miejskiej skorzystało ponad 36 mln pasażerów. W 2022 roku liczba ta wyniosła ponad 34 mln, a w 2023 roku było ponad 38 mln przejazdów autobusami. Należy pamiętać, że z komunikacji korzystają również osoby uprawnione do bezpłatnych przejazdów, są to m.in. seniorzy i osoby z niepełnosprawnościami. Szacujemy, że łączna liczba wszystkich pasażerów wyniosła ponad 40 mln, co faktycznie jest rekordem - dodała Barbara Damian. Duży wpływ na wzrost popularności komunikacji miejskiej miały m.in. zmiany w taryfie biletowej. Wprowadzone zostały bilety semestralne dla uczniów i studentów oraz czasowe z nielimitowaną liczbą przesiadek. Ponadto pojawiły się zniżki na bilety okresowe dla osób, które rozliczają podatek dochodowy w Kielcach. Miliony przejechanych kilometrów W roku 2023 autobusy komunikacji miejskiej wykonały ponad 12,17 mln km. Dla porównania w latach 2018-2019 rocznie było to około 13 mln km. Zmniejszenie liczby wozokilometrów to wynik zmiany siatki połączeń, które w ostatnich latach wprowadzono w kilku etapach i dotyczyły wielu linii. Zlikwidowaliśmy linie, które kursowały najrzadziej, a zwiększyliśmy częstotliwości na liniach, z których korzysta najwięcej pasażerów. Ważną zmianą było m.in. wydłużenie kursowania linii 35 na osiedle Podkarczówka - dodała dyrektor ZTM. Wprowadzenie zmian na liniach, nowe przystanki w centrum i poza nim, umożliwiły pasażerom dojazd do nowych lokalizacji, a także usprawniły możliwość przesiadania się. Poza tym skrócił się czas oczekiwania na autobus i dotarcie pasażera do celu. W Kielcach funkcjonują 52 linie autobusowe, 21 z nich kursuje do miejscowości położonych w gminach ościennych. Co w planach MPK? Zmiany w kursowaniu autobusów, będą związane głównie z zakończonymi drogowymi inwestycjami. Uruchomiona zostanie komunikacja w rejonie Świętokrzyskiego Centrum Onkologii (ul. Kamińskiego i Podklasztorna) oraz na nowym układzie drogowym na osiedlu Dąbrowa, autobusy pojadą też ulicą Chabrową. W tym roku rozpoczną się kolejne remonty miejskich ulic. Zmiany w kursowaniu autobusów związane z objazdami będą dotyczyć m.in. ul. Seminaryjskiej, Klonowej, Orląt Lwowskich czy Paderewskiego. Powstaną również nowe przystanki m.in. na ul. Paderewskiego, Seminaryjskiej i Warszawskiej. Odjazd z kieleckiego Dworca PKS Z ulicy Czarnowskiej odjeżdża 52 przewoźników, którzy obsługują 97 linii, dziennie odprawianych jest ponad 600 kursów prywatnych przewoźników oraz 270 odjazdów autobusów komunikacji miejskiej. W najbliższym czasie przewoźnik FLIXBUS POLSKA planuje uruchomić linie przez Kielce: Przemyśl - Haga, Kraków - Augustów, Warszawa - Muszyna, Kraków - Rovaniemi, Warszawa - Sanok. Zobacz również: Mława: 15-latka wjechała hulajnogą elektryczną pod osobówkę

