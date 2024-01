​Kamil Suchański, kielecki radny, został kandydatem stowarzyszenia "Bezpartyjni i Niezależni" na prezydenta Kielc. "Musimy skupić się na tym, aby normalnie zacząć pracować z przedsiębiorcami, komunikować się z mieszkańcami i żeby to, co sobie planujemy w budżecie było realizowane" - powiedział.

Kamil Suchański kandydatem na prezydenta Kielc / Piotr Polak / PAP

Wystartuję na prezydenta miasta Kielce w najbliższych wyborach. Musiałem dojrzeć do tej decyzji. Jestem na to gotowy. Będąc radnym nabyłem doświadczenia samorządowego, to powoduje, że będę jeszcze lepszym prezydentem, niż gdybym podjął tą decyzję wcześniej - powiedział Suchański podczas czwartkowej konferencji prasowej. Dodał, że "w Kielcach nie trzeba odkrywać na nowo Ameryki, tylko ściągać działania z różnych dziedzin, z innych miast".

Jesteśmy na szarym końcu w wielu rankingach. Musimy skupić się na tym, aby normalnie zacząć pracować z przedsiębiorcami, komunikować się z mieszkańcami i żeby to co sobie planujemy w budżecie było realizowane - podkreślił kielecki radny.

Zaznaczył, że na listach wyborczych stowarzyszenia w najbliższych wyborach do rady miasta będzie przynajmniej 80 proc. osób, które nie są związane z żadnymi partiami politycznymi.

W samorządzie nie ma miejsca na spory polityczne, typowo partyjne. Chodzi o to, żeby działać na rzecz mieszkańców. Na nasze listy zaprosimy ludzi, którym dobro Kielc na sercu i posiadają taki potencjał, który im umożliwi realne działanie w radzie miasta i będą dla mnie wparciem, kiedy mam nadzieję, zostanę prezydentem - powiedział Suchański.

Przedstawiono główne założenia "Planu dla Kielc"

Wśród nich znalazły się m.in. bezpłatna komunikacja miejska, rewitalizacja centrum miasta, nowoczesna infrastruktura (ulice, parkingi i drogi rowerowe) oraz sprawna administracja urzędu miasta.

Kamil Suchański w październiku 2018 roku w wyborach samorządowych zdobył mandat do kieleckiej Rady Miasta, z poparciem 2687 osób w okręgu wyborczym numer 3. Został wybrany z ramienia KWW Projekt Świętokrzyskie Bogdana Wenty. 22 listopada 2018 został przewodniczącym Rady Miasta Kielce (odwołany 8 czerwca 2021 r.).

Startując w wyborach samorządowych w 2018 r., był sojusznikiem Bogdana Wenty. Kilka miesięcy po sukcesie wyborczym ich drogi się rozeszły, a Suchański stał się głównym oponentem prezydenta Kielc, zarzucając mu m.in. "brak realizacji programu wyborczego".

Suchański jest liderem stowarzyszenia Bezpartyjni i Niezależni (BiN) oraz przewodniczącym klubu radnych Bezpartyjni i Niezależni w Radzie Miasta Kielce.

W maju ub. r. stowarzyszenie BiN przystąpiło do ruchu Bezpartyjni Samorządowcy i z ramienia ugrupowania wystartowało w wyborach parlamentarnych, przygotowując listy w okręgu obejmującym woj. świętokrzyskie.

Suchański ubiegający się o mandat posła zdobył 9241 głosów.