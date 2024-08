We wtorek we wsi Szklana w Pomorskiem na drodze zginął 44-letni kierowca ciężarówki, a ranny został 14-letni pasażer. Według policjantów kierujący stracił panowanie nad pojazdem i zjechał do rowu.

Śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego / East News Oficer prasowa kartuskiej policji st. sierż. Aleksandra Philipp podała, że do śmiertelnego wypadku doszło przed południem we wsi Szklana w gminie Sierakowice. 44-letni mieszkaniec powiatu kartuskiego, prowadząc ciągnik siodłowy z naczepą załadowaną kruszywem, najprawdopodobniej stracił panowanie nad prowadzonym zespołem pojazdów i zjechał do rowu. Niestety mężczyzny nie udało się uratować - relacjonowała. W wypadku poszkodowany został 14-letni pasażer. Chłopiec został przetransportowany śmigłowcem LPR do szpitala w Słupsku. Pracujący na miejscu policjanci wykonali oględziny miejsca zdarzenia, zespołu pojazdów, sporządzili dokumentacje fotograficzną i będą szczegółowo wyjaśniać okoliczności tego tragicznego zdarzenia - dodała funkcjonariuszka.