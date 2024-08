Rośnie liczba zakażeń koronawirusem w Polsce. Ostatniej doby zarejestrowano prawie dwa tysiące nowych przypadków, czyli najwięcej od zimy. Zmarły też cztery osoby chorujące na Covid-19.

Według specjalistów wysoka liczba infekcji jest związana z wakacyjnymi wyjazdami oraz z dużą zaraźliwością nowych wariantów koronawirusa.

Covid-19 dotyka osób młodych, aktywnych, podróżujących i dzieci - mówi Grażyna Cholewińska z Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego w Warszawie.

Jak dowiedział się reporter RMF FM Michał Dobrołowicz, w ostatnich dniach jest więcej poważnych przypadków. Są pacjenci, którzy wymagają tlenoterapii.

Na początku września Europejska Agencja Leków ma zaakceptować nowe, zaktualizowane szczepionki przeciw koronawirusowi. W Polsce ten preparat ma być stosowany od października.

Obecnie dominuje wariant omikron koronawirusa, jego zmutowane podwarianty, które dotarły do Polski. Główny inspektor sanitarny dr Paweł Grzesiowski zaznaczył, że nie chodzi ani o sezonowość, ani o pogodę, lecz o to, że słabnie nasza odporność.



Wirusy są nowe, zmienione i to wywołuje zachorowania. Nie ma na razie żadnych sygnałów o tym, że przebieg Covidu w 2024 r. jest inny niż przebieg Covidu w 2023 czy 2022 r. - powiedział. Wyjaśnił, że objawy dotyczą górnych dróg oddechowych, pacjent jest osłabiony, ma gorączkę, u części pacjentów są też bóle brzucha, wymioty i biegunka.